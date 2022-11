L’attaquant des Oilers d’Edmonton Evander Kane ne mentira pas, il a eu très peur après avoir été coupé au poignet par un patin. Dans ce coup de malchance incroyable, il est heureux de la réponse rapide du personnel médical.

Kane a rencontré les médias pour la première fois depuis l’incident, vendredi. Il est revenu sur le fil des événements, qui se sont déroulés à l’Amalie Arena, domicile du Lightning de Tampa Bay, mardi soir.

Revoyez la troublante séquence en vidéo principale.

«Je m’en souviens pas mal. J’ai été poussé au sol et je me souviens avoir senti quelque chose frapper mon poignet. Immédiatement, j’ai vu le sang gicler, alors j’ai mis ma main sur mon gant. Quand je regardais vers le bas, je pouvais voir ce qui se passait. Je savais que j’étais dans le trouble et que j’avais tout de suite besoin d’aide», a-t-il raconté.

Le Britanno-Colombien avait effectivement été coupé jusqu’à l’os par le patin de Patrick Maroon. Il s’est tout de suite mis à paniquer et n’avait qu’un seul but : regagner le banc des joueurs.

«Je n’avais jamais vu autant de sang. Tout d’abord, je n’avais pas envie de me vider parce que j’ai pensé que j’avais une artère coupée. Je ne savais pas, mais c’était mon impression en voyant tout ce sang.»

C’est dans le vestiaire que la douleur a démarré. Les instants avant l’arrivée de l’ambulance ont été assez pénibles. À l’hôpital, les médecins ont prélevé des veines ailleurs sur son bras pour bien rattacher son poignet. Kane portait d’ailleurs un immense plâtre et une attelle.

Pas trop loin

Selon les premiers pronostics, le hockeyeur de 31 ans devra rater trois à quatre mois d’activités. Pas frustré par cette situation, il est seulement heureux de s’en sortir sans trop de séquelles.

«J’ai été malchanceux, puis chanceux. Je suis reconnaissant d’avoir la possibilité de m’en remettre», a-t-il mentionné.

Kane a d’ailleurs souligné le travail du personnel de l’équipe albertaine, qui est entré en contact avec les membres de sa famille pour les tenir au courant tout au long du processus. Il a désormais l’intention de rester proche de sa deuxième famille, les Oilers, pendant qu’il poursuit sa remise en forme.

«C’est super d’être de retour. Je sais que je ne suis pas sur la glace, mais j’ai la même routine. Je vais essayer d’être près de l’équipe le plus possible et me rendre utile pendant ma réhabilitation», a fait savoir celui qui comptait 13 points en 14 rencontres cette saison.