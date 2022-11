Dadonov bientôt placé au ballotage ?

Avec le retour au jeu imminent de Mike Matheson, les Canadiens de Montréal devront inévitablement faire de la place pour insérer le défenseur dans la formation.

Lors de son segment La mise en échec, à l’émission JiC, notre journaliste Renaud Lavoie a dit s’attendre à ce que le Russe Evgenii Dadonov soit celui qui écope. Renaud a précisé qu’il pourrait être placé au ballotage, et ce, dès la semaine prochaine.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus

« Mike Hoffman? Il ne sera pas mis au ballotage et on le sait, ça va être difficile d’échanger son contrat. Jonathan Drouin ? Je ne crois pas non plus qu’on le cèdera au ballotage. On est donc obligé de revenir à Evgenii Dadonov. Dadonov n’a toujours pas de point et on ne le sent pas menaçant. Alors, ça devient ton candidat idéal si tu décides de placer un joueur au ballotage. »

« Je ne dis pas que ça va arriver à 100 % parce qu’il y a plein de choses qui peuvent se produire, mais... »

Treize attaquants et huit défenseurs

Toujours selon le journaliste de TVA Sports, le Tricolore opterait donc pour une formation composée de treize attaquants et huit défenseurs.

« Les gens pourraient penser que le CH va céder un défenseur à la Ligue américaine, mais ce ne sera pas le cas. »

Chris Wideman

Certes, Chris Wideman pourrait être une option, mais Renaud voit mal l’organisation aller dans ce sens.

« Chris Wideman, c’est un gars qui a un impact dans ce vestiaire-là. Il est arrivé l’an dernier et c’est un gars qui s’occupe de l’équipe comme aime le dire Martin St-Louis. Je crois que de céder un gars comme Wideman, ce n’est pas la chose à faire », a-t-il expliqué.

« Il n’a pas un début de saison extraordinaire, mais c’est quelqu’un qui fait sa job. Ce n’est pas non plus un joueur qui chiale et qui est une nuisance dans le vestiaire. Je ne dis pas que Dadonov l’est, mais il y a une logique rattachée à ça. »

Pas touche aux jeunes

Bien que ce soit peu probable selon lui, une chose est sûre pour Renaud, ce ne sera pas un des jeunes prodiges qui prendra le métro direction la station Montmorency.

« Lorsqu’on a entamé la saison, on entendait que Slafkovsky et Xhekaj allaient être bientôt envoyés chez le Rocket. Sauf, qu’on ne l’a pas fait parce qu’on s’est aperçu que la progression de ces jeunes-là pouvait également se faire dans la LNH. »

Mike Matheson pourrait faire son retour samedi la semaine prochaine face aux Flyers de Philadelphie, au Centre Bell.