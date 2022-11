Les Sags remportent un festival offensif

Les attaquants des Saguenéens de Chicoutimi se sont bien amusés dans une victoire de 8-5 face aux Mooseheads à Halifax, vendredi soir, au Centre Scotiabank.

Après avoir gagné jeudi à Saint-Jean, les «Sags» voulaient continuer sur leur élan victorieux. Les deux premiers trios se sont occupés de la production offensive en obtenant 12 points dans le gain.

«Toute l’équipe s’est bien présentée. On a réussi à garder un bon rythme. C’est sûr qu’il y a des petites choses à corriger pour l’avenir», a affirmé l’entraîneur-chef des Bleus, Bryan Lizotte, en remplacement de Yanick Jean.

Chicoutimi a entamé la rencontre avec une punition décernée à Carter Ansems. Après avoir purgé l’infraction, les Sags ont élevé leur jeu d’un cran.

Dans les cinq dernières minutes du premier engagement, les Sags ont ouvert le pointage. Étienne Tremblay-Mathieu a marqué d’un tir de la pointe qui a terminé sa course directement dans la cage gardée par Brady James.

Vingt-neuf secondes plus tard, les Mooseheads ont répliqué. Logan Crosby a déjoué Charles-Antoine Lavallée après une belle passe de Brody Fournier venant du coin de la patinoire.

La troupe de Bryan Lizotte a terminé les 20 premières minutes en reprenant les devants. Alors qu’il restait 19 secondes au cadran, Zachary Gravel a inscrit un cinquième but en trois parties grâce à un tir sur réception sec et précis.

Avalanche de buts

Halifax a profité d’un double avantage pour créer à nouveau l’égalité au début du second vingt. Mathieu Cataford a copié Gravel pour faire 2-2. Cependant, le deuxième trio des «Sags» a frappé à nouveau. Cette fois-ci, c’est Marc-Antoine Séguin qui a fait mouche.

Dans le dernier segment de la période médiane, le capitaine des Mooseheads, Attilio Biasca, a trouvé un petit trou entre les jambières de Lavallée pour faire 3-3. Les «Sags» ont par la suite inscrit trois buts sans réplique. Félix Bédard, Jérémy Leroux et Emmanuel Vermette ont fait bouger les cordages.

À mi-chemin en troisième période, les Mooseheads ont fait 6-4 à l’aide de James Swan. Dix-neuf secondes plus tard, les «Sags» ont repris leur avance de trois buts. Devant sa famille, Jacob Newcombe a fait dévier un tir d’Étienne Tremblay-Mathieu.

Les locaux ont marqué un cinquième but, mais ces derniers n’ont pas réussi à remonter la pente. De plus, Chicoutimi a ajouté un autre but dans un filet désert.

Les «Sags» affronteront les Eagles au Cap-Breton, dimanche après-midi.