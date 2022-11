L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Claude Giroux a déjà affronté les Flyers une première fois il y a quelques jours, mais le duel de samedi sera davantage particulier, car il aura lieu à Philadelphie, la ville où le vétéran a excellé pendant 15 saisons.

Le Franco-Ontarien devrait certes avoir droit à sa part d’applaudissements et de louanges à l’intérieur du Wells Fargo Center, surtout que son ancienne organisation a prévu diffuser une vidéo-hommage avant la rencontre. Et celle-ci se déroulera en présence de nombreux proches et membres de sa famille. Bref, Giroux se retrouvera en pays de connaissance. Tout sera comme avant... enfin, presque. Car les équipes ennemies sont rarement bien accueillies dans la Ville de l’amour fraternel.

«Ce sera quelque peu différent, a-t-il admis au site NHL.com. Je n’y ai pas réellement songé, car je ne voulais pas trop être envahi par les pensées. Nous sommes là pour gagner un match de hockey, mais c’est difficile de garder cela hors de l’esprit. Je crois qu’après ma première séquence sur la glace, une fois les pieds bien humides et au cœur de la rencontre, je serai correct. Avant cela, ce sera un peu compliqué.»

D’ailleurs, il s’agira de son premier affrontement à Philadelphie depuis celui du 17 mars face aux Predators de Nashville, jour de son 1000e match en carrière dans la Ligue nationale et de son dernier dans l’uniforme des Flyers. Il a peu après été échangé aux Panthers de la Floride et l’été passé, il s’est entendu avec les Sénateurs à titre de joueur autonome.

«Je pense que c’est la première chose que j’ai vérifiée [quand le calendrier 2022-2023 a été publié], a-t-il dit à propos de son retour dans l’est de la Pennsylvanie. Ce sera l’une de ces parties dont je me souviendrai, [...] d’autant plus que j’ai tissé de bons liens avec les gens qui travaillent là.»

De la reconnaissance

Du côté des ex-partenaires d’armes de Giroux, ils s’attendent certes à se retrouver plongés dans une ambiance spéciale.

«Il en a tellement fait pour cette concession et à mon arrivée ici, il était le capitaine. Je pense que ce sera un jour unique pour lui et je sais qu’il aura droit à un accueil chaleureux. Espérons que lui et sa famille vivront une soirée agréable», a mentionné le joueur d’avant Scott Laughton.

«Je lui donne toujours énormément de crédit pour l’ensemble de ma carrière, a ajouté Travis Konecny. Dans plusieurs campagnes fructueuses, j’ai évolué à ses côtés. Certes, je ne peux pas le payer pour cela, mais je demeurerai reconnaissant à son égard.»

En dépit de toutes ces belles paroles, le porte-couleurs des Sénateurs voudra garder sa concentration pour aider les siens à se sortir du bourbier. Ottawa a perdu ses sept derniers duels et croupit dans les bas-fonds de la section Atlantique.

«Je sais que ce sera un gros match et un jour étrange. Par contre, j’ai un boulot à faire, a-t-il admis en point de presse. Je suis un peu nerveux, mais je tente fort de me concentrer sur la rencontre et la victoire. Ça constituera un défi, sauf que je dois demeurer un professionnel.»