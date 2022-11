Ronaldo, toujours la tête d'affiche de la Seleçao

Le sélectionneur portugais Fernando Santos a dévoilé jeudi une liste de 26 joueurs pour le Mondial-2022 sans surprise et menée par l'incontournable Cristiano Ronaldo.

À 37 ans, le quintuple Ballon d'or sera toujours la star de la Seleçao. Mais aussi le seul trentenaire du secteur offensif portugais, marqué par un discret renouvellement générationnel avec les convocations de l'ailier de l'AC Milan, Rafael Leao (23 ans), et de l'avant-centre du Benfica, Gonçalo Ramos (21 ans).

Malgré un statut fluctuant cette saison avec Manchester United, entre titulaire et remplaçant, "CR7" reste incontournable aux yeux de Fernando Santos pour occuper la pointe de l'attaque des champions d'Europe 2016.

Longtemps incertain en raison d'une entorse au genou, le défenseur Pepe fait partie des élus en défense alors que le vétéran (39 ans) vient tout juste de reprendre l'entraînement avec le FC Porto après avoir été éloigné des terrains depuis début octobre.

Pour rajeunir l'axe de sa défense, Fernando Santos a offert sa toute première convocation à la révélation du Benfica, Antonio Silva (19 ans).

Blessé à un mollet, l'attaquant de Liverpool, Diogo Jota, n'a logiquement pas été convoqué.

Avec 146 sélections au compteur, le deuxième total le plus élevé de l'histoire de la Seleção après Ronaldo, Joao Moutinho n'a pas été retenu non plus pour le grand rendez-vous mondial. A 36 ans, l'infatigable milieu de terrain paie certainement le mauvais début de saison de Wolverhampton, actuellement avant-dernier de Premier League.

En dépit de son manque de temps de jeu en club, l'attaquant Joao Félix est bien présent dans la liste de Fernando Santos, contrairement au milieu du Paris Saint-Germain Renato Sanches, remplaçant et souvent blessé cette saison.

Versé dans le groupe H du Mondial-2022, qui se jouera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, le Portugal affrontera le Ghana, l'Uruguay puis la Corée du Sud. D'ici là, la Seleçao disputera un match de préparation contre le Nigeria.

La liste des 26 Portugais:

Gardiens (3): Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrício (AS Roma/ITA), José Sá (Wolverhampton/ENG)

Défenseurs (8): Diogo Dalot (Manchester United/ENG), João Cancelo (Manchester City/ENG), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain/FRA), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City (ENG), Antonio Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/FRA), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund/GER)

Milieux (8): Rúben Neves (Wolverhampton/ENG), João Palhinha (Fulham/ENG), William Carvalho (Betis Séville/ESP), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Otávio (FC Porto), Joao Mario (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton/ENG).

Attaquants (7) : Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Rafael Leão (AC Milan/ITA), Joao Félix (Atlético de Madrid/ESP), Ricardo Horta (SC Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United/ENG), André Silva (RB Leipzig/GER)