PGA: Des Canadiens au plus fort de la lutte au Texas

Les golfeurs canadiens Mackenzie Hughes et Taylor Pendrith seront de sérieux aspirants au titre à l’Omnium Cadence Bank Houston, présenté au Texas, s’ils continuent sur leur lancée de la journée de jeudi.

Les représentants de l’unifolié ont tous deux remis une carte de 66 (-4) pour entamer la compétition, ce qui les place à seulement un coup des meneurs. Les Américains David Lipsky, Wyndham Clark, Max McGreevy et Keith Mitchell occupent aussi le cinquième rang à égalité.

Hughes et Pendrith ont connu des journées presque identiques, eux qui ont inscrit cinq oiselets et commis un seul boguey. Ce dernier a été particulièrement efficace en amorce de parcours, retranchant quatre coups à la normale dans le neuf d’aller.

Le Suédois Alex Noren et les Américains Aaron Wise, Tony Finau et Tyson Alexander ont affiché la plus grande forme en première ronde. Ils se sont emparés de la tête en jouant 65 (-5).

Pour Alexander, toutefois, il ne s’agit pas d’un pointage définitif. Le Floridien n’a pas été en mesure de compléter le parcours, tout comme 12 autres golfeurs qui ont vu la noirceur mettre un terme à leur journée de travail.

Mis à part Hughes et Pendrith, quatre autres athlètes canadiens ont foulé les verts du Memorial Park Golf Course jeudi. Michael Gligic (-1) et Adam Hadwin (N) se sont placés en bonne posture pour participer aux rondes de fin de semaine. Ce fut plus difficile pour Nick Taylor (+2) et Adam Svensson (+3).

Par ailleurs, plusieurs regards étaient tournés vers le jeune golfeur amateur Travis Vick, qui a grandi à Houston. Celui qui est parvenu à se qualifier pour le dernier Omnium des États-Unis a remis une excellente carte de 68 (-2) devant sa famille et ses amis jeudi.

Départ vendredi pour les femmes

Du côté de la LPGA, la tempête tropicale Nicole a forcé les organisateurs du Championnat Pelican, qui se tiendra à Belleair, en Floride, à réduire le tournoi à 54 trous en annulant la ronde de jeudi.

Rappelons que la tempête a touché les côtes floridiennes jeudi matin. Par mesure de précaution, la compétition débutera vendredi avant-midi.

La Québécoise Maude-Aimée LeBlanc et ses compatriotes canadiennes Brooke M. Henderson, Alena Sharp et Maddie Szeryk prendront part à l’événement.