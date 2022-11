Martin Brodeur restera dans les bureaux des Devils longtemps

Les Devils du New Jersey ont promu jeudi leur ancien gardien Martin Brodeur au poste de vice-président des opérations hockey, tout en lui accordant une prolongation contractuelle de plusieurs années.

Le Québécois de 50 ans assumait le rôle de conseiller au sein du même secteur d’activités de l’organisation depuis plus de deux ans et demi, en plus de servir d’intermédiaire dans certains dossiers corporatifs. Il continuera donc d’aider le club du directeur général Tom Fitzgerald, mais se concentrera uniquement sur les opérations hockey, a précisé l’équipe dans un communiqué.

«Tout en travaillant avec le groupe de Tom durant les récentes années, j’ai pu voir de près ce que nos partenaires responsables de la gestion sont en train de bâtir. Je suis chanceux d’avoir pu les aider pendant ce temps et on s’en va dans la bonne direction en connaissant du succès constant, a déclaré Brodeur. Cette décision me permet de m’engager pleinement sur le volet hockey et de garder mon attention sur l’objectif ultime de nos joueurs, nos partisans et la formation au complet.»

«Martin a représenté une ressource inestimable pour moi grâce à son expérience, sa contribution, sa prévoyance et ses relations dans le milieu du hockey, a ajouté Fitzgerald. Cette décision est sensée et clarifie son rôle et ses responsabilités.»

Le triple vainqueur de la Coupe Stanley touchera à de nombreux enjeux, notamment le recrutement, le développement des joueurs, les mouvements de personnel. Avant de devenir conseiller, il a agi comme vice-président au développement des affaires chez les Devils pendant deux saisons. Au terme de sa carrière de hockeyeur, il s’est joint au bureau de direction des Blues de St. Louis, occupant le siège d’adjoint au DG.