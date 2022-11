Marie-Ève Dicaire lance un avertissement à la favorite Natasha Jonas

La boxeuse britannique Natasha Jonas (12-2-1, 8 K.-O.) est confiante de battre Marie-Ève Dicaire (18-1, 1 K.-O.), samedi en Angleterre, mais elle voue néanmoins un grand respect pour la Québécoise.

«Je suis très confiante et je suis heureuse de voir qu’elle l’est aussi. Ça va faire un bon combat, a indiqué Jonas, jeudi, à la conférence de presse donnée en marge de cet affrontement qui mettra à l’enjeu quatre titres chez les super-mi-moyennes. Je sais qu’elle est une boxeuse bien établie, elle est imposante, elle est forte.»

Avant d’accorder différentes entrevues aux médias, les deux adversaires ont procédé à un face-à-face. Il était alors évident que Dicaire est plus grande que Jonas, même si la Britannique affiche une taille supérieure à la Québécoise sur certains sites web.

«C’était à la hauteur de mes attentes, nous sommes clairement deux filles qui avons beaucoup de respect l’une pour l’autre, a noté Dicaire, qui détient actuellement la ceinture de la IBF. Mais nous sommes aussi des combattantes et nos sourires vont s’effacer quand la cloche va sonner.»

Favorite locale

Jonas, championne du WBC et de la WBO, est largement favorite en vue du combat. Du moins, chez les pronostiqueurs. Il est à noter que le prestigieux titre Ring Magazine s’ajoutera pour la gagnante du duel.

«Je ne regarde pas les paris sportifs, je ne comprends pas trop non plus comment ça fonctionne, a commenté Jonas. Le fait demeure que c’est dans mon pays, près de la ville d’où je viens et que la foule sera là pour m’appuyer.»

«Elle ne sait pas dans quoi elle s’est embarquée», a pour sa part lancé Dicaire, en guise d’avertissement à la boxeuse originaire de Liverpool.