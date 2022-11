Les Jackets gâchent le retour de Tortorella

John Tortorella effectuait jeudi soir son retour à Columbus, là où il a entraîné les Blue Jackets pendant six saisons avant d’accepter le même rôle avec les Flyers de Philadelphie. Or, ça ne s’est pas très bien passé pour ses hommes, qui ont été vaincus 5 à 2.

Toujours de glace devant les hommages, l’homme de 64 ans a approché ce match comme tous les autres.

«Vous savez comment sont les entraîneurs. Nous allons de match en match et parfois, nous ne savons même pas contre qui nous jouons. C’est juste une autre équipe. Nous essayons seulement de trouver une façon d’aider et de préparer notre club pour gagner», a-t-il déclaré en point de presse avant la rencontre.

«Je ne manquerai pas de respect [à Columbus] cependant, s’est-il ravisé. C’est un endroit que mon épouse et moi avons adoré. Nous avons passé beaucoup de temps ici et nous étions impliqués dans la communauté. Ça ne s’oublie pas.»

Tortorella et les Flyers ont toutefois dû composer avec Johnny Gaudreau, qui a joué son meilleur match dans l’uniforme des Jackets. L’ancien des Flames de Calgary a marqué le premier but de la partie en première période et s’est fait complice des réussites de Zach Werenski et Boone Jenner.

Tony DeAngelo et Ivan Provorov ont réduit l’écart par la suite, mais Nick Blankenburg et Jenner ont redonné une avance considérable aux Jackets.

Le gardien Joonas Korpisalo a enregistré son premier gain cette saison en effectuant 32 parades.

Charlie McAvoy est de retour

Même si les Bruins de Boston vont très bien cette saison, les partisans attendaient avec impatience le retour au jeu de Charlie McAvoy. Le défenseur vedette n’a pas pris de temps à se mettre en marche, lui qui a inscrit le filet vainqueur d’un gain de 3 à 1 sur les Flames, au TD Garden.

En avantage numérique en fin de deuxième période, McAvoy a laissé partir un puissant tir des poignets qui a eu raison de Jacob Markstrom. Les deux autres buts de la rencontre jusque-là avaient aussi été obtenus par des défenseurs. Comme McAvoy, Noah Hanifin (Flames) et Connor Clifton (Bruins) ont ouvert leur compteur en 2022-2023.

David Pastrnak a ajouté son grain de sel dans un filet désert, permettant ainsi à son gardien Linus Ullmark de signer une victoire de 31 arrêts.

Des matchs animés

À Detroit, les Rangers de New York s’en sont donné à cœur joie face aux Red Wings, qu’ils ont vaincus 8 à 2. Le défenseur Adam Fox a mené les siens avec un but et trois mentions d’aide, tandis que Barclay Goodrow a amassé trois points. Le Québécois Alexis Lafrenière a contribué avec deux points, comme cinq autres de ses coéquipiers.

Ce fut également un match à haut pointage au PNC Arena entre les Oilers d’Edmonton et les Hurricanes de la Caroline, ces derniers l’emportant 7 à 2. Andrei Svechnikov a atteint le plateau des 100 buts en carrière de belle façon en complétant un tour du chapeau. Du côté des visiteurs, Connor McDavid a récolté deux points.