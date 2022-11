Le CH a trouvé son premier trio

Avec Nick Suzuki, Cole Caufield et Kirby Dach, les Canadiens de Montréal ont leur premier trio pour longtemps.

C'est du moins ce que Mathieu Perreault a déclaré lors de l'émission «La Poche Bleue le midi», jeudi.

«Je crois que oui. Pour l'instant, c'est définitivement le meilleur trio de l'équipe. Dach a eu peut-être un début un peu plus difficle. Au camp, j'avais trouvé que c'était un joueur qui avait les aptitudes pour pouvoir dominer. Il y avait des séquences où tu voyais qu'il avait ça en lui. Là, il est capable de l'amener à chaque soir en jouant avec Nick et Cole. Ils performent, ils sont dominants et ils marquent.»

Voyez le segment en queston dans la vidéo ci-dessus.