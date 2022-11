Kershaw et les Dodgers s’entendent pour un an

Le vétéran artilleur Clayton Kershaw sera finalement de retour avec les Dodgers de Los Angeles, lui qui serait sur le point de parapher un pacte d’un an.

C’est ce qu’a avancé le site web du baseball majeur, jeudi soir, quelques heures après que la formation californienne ait décidé de ne pas soumettre d’offre qualificative à l’athlète de 34 ans.

Les Dodgers auraient pris cette décision dans l’optique de laisser Kershaw déterminer où il voulait poursuivre sa carrière en toute tranquillité d’esprit. Il n’aura finalement pas hésité longtemps, probablement au grand plaisir du président des opérations baseball Andrew Friedman.

«Les choses vont mieux dans le monde quand Kershaw porte l’uniforme des Dodgers, avait-il dit au MLB.com en début de semaine. C’est comme ça que nous voyons les choses, mais nous ne pourrions le respecter davantage dans ce processus.»

Le vainqueur de trois trophées Cy-Young a raté deux mois d’action en raison de blessures au dos en 2022. Cela ne l’a pas empêché d’être un des joueurs les plus constants des puissants Dodgers. Il a affiché un dossier de 12-3 et une moyenne de points mérités de 2,28 en 22 départs, en plus d’être sélectionné pour le match des étoiles pour la neuvième fois de sa carrière.

Depuis ses débuts dans les ligues majeures en 2008 avec les Dodgers, Kershaw a maintenu une fiche de 197-87 et une moyenne de points mérités de 2,48 en 401 rencontres. Il a aidé l’équipe de la ville des anges à remporter la Série mondiale en 2020.