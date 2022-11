Kane, Foden et Sterling mèneront les Anglais

La fédération anglaise de football a annoncé jeudi une liste de 26 joueurs pour le Mondial-2022 sans grande surprise et qui sera emmenée par son trident offensif Harry Kane, Phil Foden et Raheem Sterling.

Les blessures, comme celles des défenseurs latéraux de Chelsea Reece James et Ben Chilwell, tous deux forfait, avaient limité les options de Gareth Southgate dans ce secteur.

Il a tout de même pris le risque d'emmener Kyle Walker, blessé de longue date avec Manchester City et qui n'a pas encore rejoué, mais qui est tout près d'être totalement remis.

L'expérience, la polyvalence et la vitesse du joueur de 32 ans, capable de jouer à droite dans une défense à trois, ou comme latéral, a sans doute beaucoup pesé, tout comme pour la sélection de Ben White, le joueur d'Arsenal, qui lui aussi peut occuper les deux postes.

Après avoir rejoué 30 minutes avec City mercredi, en Coupe de la Ligue, après une absence d'un mois en raison d'une blessure, la présence dans la liste de Kalvin Phillips est aussi assez logique, malgré son faible temps de jeu.

Rampe de lancement des Anglais à l'Euro en 2021, aux côtés de Declan Rice, il ne partira pas forcément titulaire, le poste semblant dévolu à Jude Bellingham, mais il aura certainement droit à quelques entrées en jeu, en attendant mieux.

« Il est libéré de sa blessure (à l'épaule, NDRL). Nous sommes conscients qu'il ne peut pas faire sept fois 90 minutes, il faudra qu'on lui fasse récupérer sa condition physique », a commenté le sélectionneur à son sujet.

Mais « nous avons eu le sentiment que c'était un risque qui méritait d'être pris », a-t-il ajouté.

Sancho absent

Pour couvrir le risque de rechute, Southgate a préféré Conor Gallagher à James Ward-Prowse, pourtant régulièrement appelé avec les Three Lions, mais qui paye certainement le début de saison décevant de Southampton, 18e de Premier League.

Les autres demi-surprises se situent dans le secteur offensif où Southgate a sélectionné l'attaquant de Newcastle, Callum Wilson, et James Maddison, de Leicester, alors que Jadon Sancho, absent des dernières sélections, restera à la maison, tout comme Tammy Abraham, peu en verve avec la Roma en ce début de saison.

Wilson, qui a connu quatre sélections entre 2018 et 2019, a été un des principaux acteurs du bon début de saison des Magpies, 3e de Premier League avec 6 buts en 10 rencontres.

Maddison, qui porte à bout de bras l'attaque de Leicester depuis de longs mois et depuis que Jamie Vardy ne marque plus régulièrement, avec 6 buts et 4 passes décisives en 13 matches, apportera aussi une touche de créativité supplémentaire qui pourrait être utile, compte tenu du niveau moyen affiché par Mason Mount ou Jack Grealish ces derniers temps.

« Il a gagné ce droit » d'être au Mondial, a reconnu Southgate qui a longtemps résisté à la pression populaire pour reconvoquer le joueur qui n'avait plus été appelé depuis trois ans.

« Nous pensons qu'il apporte quelque chose de légèrement différent des autres attaquants (... avec lui) nous avons différentes sortes de menaces offensives et je pense que nous pourrions en avoir besoin », a-t-il précisé.

Gardiens: Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), Nick Pope (Newcastle).

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Ben White (Arsenal), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Milieux de terrain: Jude Bellingham (Borussia Dortmund/GER), Mason Mount (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool, Declan Rice (West Ham), Conor Gallagher (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City).

Attaquants: Marcus Rashford (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle), James Maddison (Leicester)