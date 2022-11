Justin Verlander pourrait signer ailleurs

Le lanceur Justin Verlander a renoncé à l’option prévue à son contrat avec les Astros de Houston, de sorte qu’il est devenu joueur autonome.

L’organisation texane détenait les droits de négociation exclusifs avec l’artilleur jusqu’à 16 h, jeudi. Aucune entente n’a été conclue avant ce moment, et il sera ainsi libre de signer avec l’organisation de son choix. La veille, le directeur général des Astros, Jim Crane, a mentionné qu’il allait faire tout son possible pour garder Verlander au sein de l’équipe.

En lice pour l’obtention du trophée Cy-Young dans la Ligue américaine de baseball cette année, le vétéran de 39 ans a touché la somme de 25 millions $ au cours de la dernière campagne et aurait gagné le même montant s’il avait choisi de se prévaloir de son année d’option.

En 2022, il a aidé Houston à remporter la Série mondiale. Il a conservé une fiche de 18-4 et une moyenne de points mérités de 1,75 en saison régulière, totalisant 185 retraits sur des prises en 175 manches. Lors des éliminatoires, le droitier a récolté deux gains en autant de décisions, concédant 13 points en 20 manches.

Justin Turner et Kevin Kiermaier sur leur départ?

Quatorze joueurs étoiles du baseball majeur ont reçu des offres qualificatives d’un an et de 19,65 millions $ jeudi. C’est le cas notamment d’Aaron Judge et Anthony Rizzo (Yankees de New York), Dansby Swanson (Braves d’Atlanta), Trea Turner (Dodgers de Los Angeles), Xander Bogaerts (Red Sox de Boston) et Jacob deGrom (Mets de New York).

Les Dodgers ont toutefois permis au lanceur Clayton Kershaw et au joueur de troisième but Justin Turner de réfléchir sur leur avenir en ne leur soumettant pas d’offre qualificative. Turner, qui aurait pu toucher 16 millions $ en 2023, devra plutôt s’entendre sur les termes d’un nouveau contrat.

C’est la deuxième année de suite que Los Angeles y va de cette stratégie pour Kershaw. L’as âgé de 34 ans pourrait déjà songer à la retraite en raison des blessures qui se sont accumulées la saison dernière.

Kevin Kiermaier (13 millions $) en est un autre qui a essuyé le refus de son équipe, les Rays de Tampa Bay. Le voltigeur a passé les neuf premières années de sa carrière en Floride, mais il a raté une centaine de matchs en 2022 à cause d’une opération à la hanche. L’expert en défense a remporté trois Gants dorés.

Michael Brantley (Astros de Houston), J.D. Martinez (Red Sox) et Jameson Taillon (Yankees) sont d’autres vétérans qui n’ont pas reçu d’offre de leur formation respective.