Galchenyuk jouera dans la Ligue américaine

Alex Galchenyuk demeurera dans l’organisation de l’Avalanche du Colorado puisqu’il a accepté un pacte de la Ligue américaine avec les Eagles, jeudi.

L’ancien choix de première ronde du Canadien de Montréal avait obtenu un contrat d’essai professionnel avec l’Avalanche avant le camp d’entraînement, où il avait obtenu les louanges de l’entraîneur-chef Jared Bednar. Une blessure est toutefois venue mettre fin à ses espoirs de faire sa place dans la formation du club.

L’année dernière, Galchenyuk a cumulé six buts et 21 points en 60 parties avec les Coyotes de l’Arizona. Il a également porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh, du Wild du Minnesota, des Sénateurs d’Ottawa et des Maple Leafs de Toronto, totalisant 146 filets et 354 points en 643 rencontres depuis ses débuts en 2012-2013.