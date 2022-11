Expansion: le CF Montréal dévoile sa liste de protection

On connaîtra une petite partie de l’effectif du St. Louis City SC vendredi, avec le repêchage d’expansion. Le CF Montréal a joué ses cartes et quelques joueurs pourraient attirer l’attention du 29e club de la Major League Soccer (MLS).

Le Bleu-Blanc-Noir a laissé 12 joueurs sans protection, mais du lot, il serait surprenant de voir certains partir vers le Missouri. Victor Wanyama est sur son départ, Sebastian Breza et Gabriele Corbo sont en prêt de Bologne, et il est peu probable de voir St. Louis tenter le coup avec Ahmed Hamdi ou les vétérans Bjorn Johnsen et Logan Ketterer.

Jojea Kwizera, qui a été sélectionné au SuperDraft de l’an dernier, n’a pas encore prouvé grand-chose non plus.

Mardi, le CF Montréal a également conclu une transaction avec St. Louis, cédant une place de joueur étranger pour 2023 en retour d’une somme de 100 000 $ en allocation générale. S’agit-il d’une stratégie pour éviter qu’un certain joueur ne soit sélectionné ou au contraire, inciter l’équipe d’expansion à choisir un athlète en particulier?

Rappelons que St. Louis n’a que cinq sélections et qu’il ne peut pas piger deux fois dans le même club.

Voici cinq joueurs du CF Montréal qui pourraient trouver preneur lors du repêchage :

- Rudy Camacho

Dans un monde idéal, le CF Montréal aurait sans doute voulu une protection supplémentaire pour ne pas perdre le défenseur français. Celui qui évolue dans l’axe est la pierre d’assise de la dernière ligne de défense de l’équipe depuis plusieurs saisons. À 31 ans, Camacho a encore de belles années devant lui.

- Zorhan Bassong

Le latéral gauche a été plutôt discret dans ses 12 matchs en 2022, dont deux comme partant en début d’année. Ce n’est pas encore dit si le Club de Foot activera l’une des deux années en option au contrat du Québécois, qui viendra à échéance le 31 décembre. Bassong n’a besoin que d’un déclic pour gagner en confiance.

- Chinonso Offor

Dès son acquisition au mois d’août, Offor a été décrit comme un projet d’avenir. Le prometteur attaquant est toutefois en prêt avec option d’achat en Belgique jusqu’au 30 juin prochain. Le futur du Nigérian de 22 ans est-il vraiment en MLS, cependant? St. Louis pourrait tenter ce lancer de dés.

- Robert Thorkelsson

Comme Bassong, Thorkelsson n’a pas beaucoup fait parler de lui dans la dernière année. À seulement 20 ans, l’Islandais, un défenseur central de formation, pourrait obtenir un rôle accru la saison prochaine.

- Sunusi Ibrahim

Le joueur de pointe a fait des ravages en Championnat canadien avec un triplé contre le Forge FC en quart de finale. Outre cette explosion, Ibrahim n’a pas contribué avec régularité et a souvent été laissé de côté en raison des belles performances de Romell Quioto et de Kei Kamara. Un détour par le Missouri pourrait lui permettre d’allonger sa carrière en MLS.

-Les défenseurs Zachary Brault-Guillard, Alistair Johnston, Kamal Miller et Joel Waterman, les milieux Ismaël Koné, Lassi Lappalainen, Matko Miljevic, Samuel Piette et Joaquin Torres, ainsi que les attaquants Kei Kamara, Romell Quioto et Mason Toye, ont été protégés par le onze montréalais.

-Puisqu’ils ont été formés par le club et qu’ils ont 25 ans et moins, James Pantemis, Jonathan Sirois, Keesean Ferdinand, Karifa Yao, Jean-Aniel Assi, Mathieu Choinière, Tomas Giraldo, Sean Rea, Nathan-Dylan Saliba et Rida Zouhir sont exclus du processus.