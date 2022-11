Deux Suédois rentrent au bercail

Deux anciens joueurs suédois de la Ligue nationale de hockey (LNH), soit Loui Eriksson et Niklas Hjalmarsson, se sont entendus avec des clubs de leur pays natal, jeudi.

Eriksson effectuera un retour avec le Frolunda HC. Il avait porté les couleurs de l’équipe en 2004-2005, enlevant les grands honneurs de la principale ligue suédoise avant de faire le saut en Amérique du Nord. Il avait à l'époque 20 ans.

«Ce sera amusant, c'est à Frolunda que tout a commencé, a dit Eriksson, selon le site officiel de l’équipe. J'ai toujours dit que si je suis en bonne santé, je veux terminer ma carrière avec Frolunda.»

Eriksson a totalisé 253 buts et 613 points en 1050 rencontres avec les Stars de Dallas, les Bruins de Boston, les Canucks de Vancouver et les Coyotes de l’Arizona.

Hjalmarsson, quant à lui, a signé avec le HV71. Le club dispute ses rencontres locales à Jonkoping, située à moins d’une heure de route d’Eksjo, ville natale du défenseur. Tout comme Eriksson, il a lui aussi joué pour son nouveau club avant d’évoluer dans la LNH.

«Je suis très dévoué et ç'a été amusant de rejoindre l'équipe et d'apprendre à connaître les gars, a-t-il lancé, selon le site du HV71. Maintenant, je vais tout faire pour aider le club et ma ville natale, qui m'a aidé au début de ma carrière.»

Hjalmarsson a totalisé 25 filets et 172 points en 821 matchs avec les Blackhawks de Chicago et les Coyotes.