Coupe Billie Jean King : Des adversaires ébranlées pour le Canada

Les Canadiennes ouvriront leur phase de groupes de la Coupe Billie Jean King jeudi avec un duel face aux Italiennes. Ces dernières ont été blanchies 3 à 0 par les Suissesses mercredi, et semblent déjà regarder vers l’avenir.

En conférence de presse après cette rencontre, la capitaine Tathiana Garbin s’est dite fière des efforts de ses protégées, mais que l’Italie atteindrait son plein potentiel dans quelques années.

Voyez le duel de phase de groupes de la Coupe Billie Jean King à TVA Sports à compter de 5h.

La Suisse avait d’ailleurs aligné ses deux meilleures joueuses contre elles en ouverture de tournoi.

«Je suis fière de mes joueuses, car elles ont refusé d’abandonner. C’est de cette façon que nous pouvons bâtir une grande équipe. Nous avons une très bonne équipe. Nous sommes parvenues à rester au niveau de la Suisse, qui a les 12e (Belinda Bencic) et 35e (Jil Teichmann) meilleures joueuses. Je suis assez heureuse de ce que nous avons accompli», a expliqué Garbin.

La jeune Elisabetta Cocciaretto, 21 ans, a été vaincue en trois manches de 6-3, 4-6 et 7-6(5) par Teichmann. Dans l’autre duel de simple, Bencic a eu raison de Jasmine Paolini 7-5 et 6-3. Finalement, en double, les deux mêmes joueuses ont eu raison de Paolini et Martina Trevisan.

«Maintenant, nous pensons à demain [jeudi], et nous tenterons d’oublier aujourd’hui. Je ne crois pas à la chance, mais aujourd’hui, un peu de chance aurait pu aider», a admis Garbin, qui a dit ne pas vouloir s’arrêter aux résultats.

Plusieurs armes

Le Canada, classé sixième au monde, détient très peu d’information face à l’Italie (12e), puisque les deux pays ne se sont pas croisés à la Coupe Billie Jean King depuis 1995.

Le capitaine Sylvain Bruneau utilisera sans doute la Québécoise Leylah Fernandez (40e raquette mondiale) dans l’un des matchs de simple, tout comme l’Ontarienne Bianca Andreescu (45e). Rebecca Marino (64e) reste également une autre très bonne option après sa saison réussie en 2022.

En double, la présence de Gabriela Dabrowski (septième en double) est une certitude, mais qui sera sa coéquipière? Carol Zhao (163e) est l’autre joueuse à la disposition de Bruneau.

Trevisan (28e) est l’Italienne la mieux classée au sein de la WTA et elle avait mis fin en quart de finale au parcours de Fernandez aux Internationaux de France de cette année. Andreescu, quant à elle, l’a vaincue à deux reprises.

Personne au Canada outre Zhao n’a affronté Cocciaretto (65e) durant leur carrière. Il pourrait ainsi s’agir d’une carte cachée pour Garbin, surtout qu’elle a donné du fil à retordre à Teichmann.

Lucia Bronzetti (56e) et Camila Giorgi (69e) sont les autres Italiennes participant à ce tournoi tenu à Glasgow, en Écosse.