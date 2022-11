Un moment «extrêmement effrayant»

Gravement coupé par un patin, l’attaquant des Oilers d’Edmonton Evander Kane s’est dit très reconnaissant pour les soins qu’il a reçus.

Mardi soir, à l'Amalie Arena, l’athlète de 31 ans était en bataille avec le défenseur du Lightning de Tampa Bay Philippe Myers et il a chuté sur la patinoire. Le joueur d'avant Patrick Maroon l’a ensuite accidentellement heurté au poignet avec son patin.

Kane s’est rapidement dirigé vers le banc des siens, tandis qu’une tache de sang était visible sur la surface glacée.

«Évidemment, c’était extrêmement épeurant hier soir et je suis encore un peu sous le choc, a écrit Kane sur son compte Twitter mercredi matin. Je tiens à remercier tout le personnel des Oilers d’Edmonton et du Lightning de Tampa Bay, en plus de tous les médecins et les travailleurs de la santé qui se sont précipités pour soigner ma blessure. Sans vous, je sais que ça aurait pu être bien pire et je suis tellement reconnaissant.»

«Je ne serai pas de retour sur la glace pour notre prochain match, mais je reviendrai. J’ai hâte d’être de retour et de pratiquer le sport que j’aime avec mes coéquipiers et devant nos super partisans.»

Depuis le début de la saison 2022-2023, Kane a touché la cible cinq fois et a fourni huit mentions d’aide pour 13 points en 14 rencontres. Avant de se blesser, il évoluait sur le deuxième trio des Oilers avec Leon Draisaitl et Zach Hyman. Il était également de la première vague en avantage numérique.

Le club d’Edmonton renouera avec l’action jeudi soir, lorsqu’il sera de passage en Caroline pour y affronter les Hurricanes.