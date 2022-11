Paris sportifs: les meilleures options de jeudi sur Mise-o-jeu

Voici trois options intéressantes de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du jeudi 10 novembre.

Hockey: Bruins de Boston c. Flames de Calgary

Seule équipe de la Ligue nationale toujours invaincue à domicile en 2022-2023, les Bruins de Boston tenteront de protéger une fois de plus leur forteresse, le TD Garden, lors de la visite des Flames de Calgary.

Les «Oursons» ont un impressionnant dossier de sept victoires en autant de tentatives dans leur amphithéâtre, dont cinq en temps réglementaire. Pour leur part, les Flames sont l’une des cinq formations du circuit Bettman avec une séquence de cinq défaites ou pire, incluant le temps supplémentaire, eux qui ont baissé pavillon à leurs six derniers duels.

Au moment d’écrire ces lignes, leur attaquant vedette Jonathan Huberdeau représentait aussi un cas incertain.

Prédiction : Victoire en temps réglementaire des Bruins – 1,75

Football : Panthers de la Caroline c. Falcons d’Atlanta

Il y a à peine deux semaines que les Panthers de la Caroline et les Falcons d’Atlanta ont uni leurs efforts dans un match très peu défensif, qui s’est conclu 37 à 34. Les deux formations avaient été particulièrement efficaces au sol, avec plus de 150 verges chacune de cette façon.

Un scénario similaire n’est pas à exclure puisqu’il s’agit du pain et du beurre des Falcons, qui ont franchi le cap des 150 verges au sol sept fois en neuf matchs cette saison grâce à leur monstre à trois têtes, formé de Cordarrelle Patterson, Tyler Allgeier et Caleb Huntley.

Ces deux équipes se dirigent dans deux directions complètement différentes, alors que les Falcons (4-5) présentent le même dossier que les meneurs de la section Sud de la Nationale, les Buccaneers de Tampa Bay, tandis que les Panthers ne comptent que deux victoires en neuf matchs après un humiliant revers de 42 à 21 lors de leur plus récente sortie face aux Bengals de Cinicinnati.

Prédiction : Cordarrelle Patterson marqueur d’un touché (à tout moment) – 2,00

Soccer : Rayo Vallecano c. Celta de Vigo

Le Rayo Vallecano a sans doute obtenu le gain le plus important de sa saison – voire de son histoire – à son dernier match, en battant le Real Madrid 3 à 2. Se faisant, ils ont prolongé à trois leur série de succès, en plus d’avoir gagné quatre de leurs cinq derniers duels au Campo de Futbol de Vallecas. «Le public est toujours avec nous. Ils nous demandent simplement de tout donner et les joueurs répondent présents.

Vous pouvez faire des erreurs, mais quand ils voient cet effort, nous en profitons tous», avait d’ailleurs déclaré l’entraîneur Andoni Iraola, au terme de cette impressionnante performance, lui dont les propos ont été repris par le site spécialisé «real-france.fr». Pour sa part, le Celta de Vigo est en danger d’être relégué après 13 matchs, avec une mince récolte de 11 points.

Les matchs sur la route ne sont pas leur tasse de thé, eux qui ont plié l’échine à leurs cinq dernières occasions en pareilles circonstances, trouvant le fond du filet trois fois seulement.

Prédiction : Victoire de Rayo Vallecano – 2,20