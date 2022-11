Nick Suzuki n’a pas perdu de temps pour donner les devants aux Canadiens de Montréal, mercredi soir au Centre Bell, face aux Canucks de Vancouver.

Le match n’était même pas vieux d’une minute lorsque le capitaine a fait mouche avec son tir fétiche en avantage numérique.

Il s’agissait d’un neuvième but et d’un 16e point pour Suzuki à son 14e match de la saison. Jonathan Drouin et Cole Caufield se sont faits complices.

À voir dans la vidéo ci-dessus.