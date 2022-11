Mathurin explose, mais les Pacers s’inclinent

Le Québécois Bennedict Mathurin a réussi la deuxième performance d’au moins 30 points de sa jeune carrière, mais ça n’a pas été suffisant pour les Pacers de l’Indiana, qui ont perdu 122 à 119 contre les Nuggets de Denver, mercredi au Gainbridge Fieldhouse.

Les favoris de la foule auraient bien pu forcer la tenue d’une prolongation, mais le tir de trois points de Myles Turner, au son de la cloche, n’est pas entré dans le panier.

Pour revenir à Mathurin, il a calé 10 de ses 17 tirs, dont six de ses neuf du centre-ville, ainsi que quatre de ses six lancers francs, pour 30 points. Il a été particulièrement épatant en première demie, lui qui a retraité au vestiaire avec 23 points à sa fiche, dont 15 grâce à des tirs de trois points.

Tyrese Haliburton a bien tenté d’aider son coéquipier, avec 21 points de son propre chef, mais en vain.

Du côté des Nuggets, tout le monde a mis l’épaule à la roue, alors que six joueurs ont franchi la barre des 15 points, dont Nikola Jokic, qui a été le plus productif avec 24 points. Aaron Gordon a aussi joué un rôle prédominant, avec 18 points – tout comme le Canadien Jamal Murray – en plus d’ajouter 16 rebonds.

Les Pacers profiteront désormais de deux jours sans match, avant d’accueillir les Raptors de Toronto, samedi.

Les Raptors s’en sortent contre les Rockets

À Toronto, les Raptors ont rectifié un lent début de match pour finalement défaire les Rockets de Houston 116 à 109.

Les hommes de Nick Nurse avaient plutôt mal amorcé leur soirée, permettant 37 points à la pire équipe de la ligue au premier quart et répliquant avec seulement 29 points.

Ils ont toutefois été plus convaincants par la suite, marquant plus de points que leurs rivaux lors de chacun des trois quarts restants. Ils ont d’ailleurs remonté la pente assez rapidement, dominant le deuxième quart 28 à 17, pour retraiter au vestiaire avec une avance de trois points.

Fred VanVleet et O.G. Anunoby ont été les plus productifs pour les favoris de la foule, avec 32 et 27 points respectivement. Le Québécois Chris Boucher, lui, a été sur le parquet à peine plus de 13 minutes, marquant deux points en plus de récupérer quatre rebonds.

Jalen Green a assuré la réplique des visiteurs avec 21 points.

Les Raptors traverseront au sud de la frontière canado-américaine pour affronter le Thunder d’Oklahoma City, vendredi, avant de faire face au Québécois Bennedict Mathurin et aux Pacers, le lendemain.