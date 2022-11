Les agresseurs des Canadiens dénoncés

Les gestes dangereux commis par les joueurs des Canadiens, dans les derniers matchs, font réagir au sein de la LNH.

Lors de son segment avec Jean-Charles Lajoie, mercredi, Renaud Lavoie ne s'est pas gêné pour ajouter son grain de sel à la situation.

«Pouvez-vous croire que les Canadiens sont l'équipe la plus punie de la LNH, au moment où on se parle? C'est hallucinant! Je pense que les Canadiens se retrouvent, malgré eux, dans une position où ils ne veulent pas être. Cette équipe doit être disciplinée pour connaître du succès. Défendre un coéquipier, c'est une chose, mais là les séquences qu'on peut voir, ce sont des scènes d'agresseurs. On ne défend pas un coéquipier, on s'attaque à quelqu'un.»

Le journaliste de la chaîne TVA Sports a ajouté que la colère piquée par David Savard, mardi, lors du match contre les Red Wings ne doit plus se reproduire.

«Tu ne gagneras jamais contre les arbitres. Plus tu vas crier, plus tu vas perdre. Ça, tout le monde le sait. Parfois, tu vas attendre un temps d'arrêt de télévision pour aller discuter tranquillement. C'est ce que David Savard fait 99% du temps. Hier, il s'est échappé et je suis certain qu'il le regrette. Les joueurs ont fait un excellent travail, mais en bout de ligne, il ne faut plus que ça se reproduise. On a trop besoin d'un gars comme lui sur la glace.»

