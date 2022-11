La Coupe du monde n'aura pas lieu en 2024

Attendue de plusieurs amateurs de hockey, la Coupe du monde de hockey n’aura finalement pas lieu en 2024. C’est ce qu’a avancé le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie, mercredi soir, au deuxième entracte du match entre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington sur les ondes de la chaîne sportive.

En août, le bras droit du commissaire Gary Bettman, Bill Daly, avait indiqué que les démarches pour orchestrer le retour du tournoi qui a réuni les meilleurs joueurs du circuit allaient bon train.

«Il reste un an et demi ou un peu moins avant que le tournoi ait lieu. C’est trop long à organiser. On devrait avoir une annonce de la Ligue nationale au cours des prochains jours, a rapporté Lavoie.

«Est-ce que ça pourrait être 2025? La réalité c’est qu’il y a beaucoup de ramifications dans la Ligue nationale qui font en sorte que c’est très difficile d’organiser un tournoi.»

La guerre en Ukraine compliquerait aussi le déroulement du tournoi. La LNH envisageait d’organiser un tournoi de qualifications à 10 équipes, où les huit meilleures formations seraient qualifiées.

La Coupe du monde a eu lieu en 1996 et en 2004 avant d'effectuer un retour couronné de succès en 2016.

Par ailleurs, Renaud Lavoie livre des mises à jour sur les dossiers de Mitchell Marner avec les Bruins de Boston et des déboires des Blues de St. Louis, qui seraient à la recherche d’un gardien.

Voyez son intervention dans la vidéo, ci-dessus.