EN DIRECT | Canucks - Canadiens

Les Canadiens de Montréal disputent un deuxième match en deux soirs alors qu'ils accueillent les Canucks de Vancouver.

La troupe de Martin St-Louis a mis fin à une série de trois défaites la veille en l'emportant 3-2 en tirs de barrage face aux Red Wings de Detroit.

Les Canucks jouaient eux aussi mardi et ont eux aussi gagné, 6-4, face aux Sénateurs d'Ottawa.

Samuel Montembeault est devant le filet et il face à Thatcher Demko. Michael Pezzetta prend la place de Juraj Slafkovsky, suspendu, dans la formation.

Suivez les événements du match en direct ci-dessous.

DEUXIÈME PÉRIODE

17:09 - Arber Xhekaj est puni pour coup de bâton à l'endroit de Jack Studnicka.

13:01 - BUT! Mike Hoffman porte la marque à 4-0 grâce à un troisième but en deux matchs. Johnathan Kovacevic obtient son premier point dans la LNH sur le jeu.

Un 3e but en 24 heures pour Mike Hoffman (9 novembre 2022) -

09:19 - Brendan Gallagher, Oliver Ekman-Larsson et Thatcher Demko sont chassés pour rudesse.

Thatcher Demko s'en prend à Brendan Gallagher (9 novembre 2022) -

06:56 - Tyler Myers est chassé pour avoir fait trébucher Evgenii Dadonov.

03:41 - Tanner Pearson est puni pour double-échec à l'endroit de Johnathan Kovacevic.

Coup dangereux de Tanner Pearson sur Johnathan Kovacevic (9 novembre 2022) -

00:00 - Début du deuxième engagement.

PREMIÈRE PÉRIODE

12:23 - BUT! Kirby Dach profite d'un revirement de J.T. Miller pour inscrire son troisième but dans l'uniforme du Tricolore. Les Canadiens mènent 3-0.

Kirby Dach marque son 3e but de la saison -

08:47 - BUT! Arber Xhekaj double l'avance des Canadiens avec un tir des poignets de la ligne bleue. Il s'agit de son deuxième but dans la LNH.

Xhekaj et Monahan unissent leurs forces face aux Canucks! -

00:55 - BUT! Nick Suzuki marque de son bureau en avantage numérique et donne les devants 1-0 aux Canadiens. Jonathan Drouin et Cole Caufield obtiennent des aides.

Suzuki donne l'avance au CH en supériorité face aux Canucks -

00:43 - Tanner Pearson est chassé pour avoir accroché Joel Edmundson.

00:00 - Début de la rencontre.