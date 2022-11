Dusty Baker reçoit son autre cadeau

Après le trophée du commissaire, remis à l’équipe gagnante de la Série mondiale de baseball, le gérant des Astros de Houston, Dusty Baker, a accepté mercredi une prolongation de contrat d’un an.

L’ancien joueur sera donc aux commandes de l’équipe texane en 2023, quand elle défendra son titre acquis avec une victoire en six rencontres au tour ultime aux dépens des Phillies de Philadelphie. L’homme de 73 ans a présenté une fiche de 230-154 depuis ses débuts à la barre du club en 2020.

«Nous sommes heureux que Dusty revienne. Nous avons eu une grande saison. Je n’ai pas besoin de parler de Dusty, il est une légende. Il en a fait tellement pour l’équipe. [...] Nous avions dit au mois d’août que nous attendrions la fin de la saison pour savoir ce qu’il voulait faire», a expliqué en conférence de presse le président Jim Crane.

Les discussions n’auraient d’ailleurs duré que 15 minutes. Baker savait qu’il voulait être de retour, mais il préférait se concentrer sur la tâche à accomplir.

«La décision n’a pas été très difficile à prendre, a-t-il confirmé. Premièrement, j’aime la ville, j’adore les joueurs, et plus que tout, j’aime gagner. Je nous verrais bien gagner ici plusieurs fois. Nous avons un excellent noyau, nous avons des lanceurs d’exception.»

Pour gagner encore

Les Astros ont effectivement les ingrédients nécessaires pour concocter une recette gagnante. La plupart des joueurs importants de l’équipe détiennent un contrat valide pour encore plusieurs saisons et l’athlète par excellence de la Série mondiale, Jeremy Pena, n’est âgé que de 25 ans.

«Nous avons l’occasion de gagner deux fois de suite et c’est ce que j’aimerais faire, a confié Baker. J’ai du pain sur la planche. Tu ne peux pas être satisfait d’où tu es en ce moment ou sinon, tu ne pourras jamais aller plus loin.»

Et ce n’est pas parce qu’il est devenu le gérant le plus âgé à remporter le championnat qu’il compte s’arrêter. Il a bataillé pendant trop longtemps, notamment lors des finales perdues de 2002 et 2021, pour se retirer automatiquement après la conquête.

«Sa carrière parle d’elle-même. Je suis content qu’il ait finalement remporté son championnat», a mentionné Crane, qui poursuivra les discussions avec le directeur général James Click, lui aussi en fin de contrat.

Baker a également dirigé les Giants de San Francisco (1993 à 2002), les Cubs de Chicago (2003 à 2006), les Reds de Cincinnati (2008 à 2013) et les Nationals de Washington (2016 à 2017) dans les grandes ligues. Il a amassé 2093 gains de saison régulière en carrière comme entraîneur-chef, incluant 106 cette année.