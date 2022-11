Des honneurs pour deux étoiles du baseball majeur

Le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge et le joueur de premier but des Cardinals de St. Louis Paul Goldschmidt ont été honorés pour leurs performances offensives, mercredi, en se voyant remettre le trophée Hank-Aaron, respectivement pour la Ligue américaine et nationale.

Ce prix est remis annuellement aux joueurs du baseball majeur qui se sont le plus démarqués par leurs prouesses au bâton.

Judge a reçu cet honneur sans grande surprise, lui qui a établi un record pour le plus grand nombre de circuits réussis dans une saison par un joueur de l’Américaine, avec 62, surpassant ainsi les 61 en 1961 de Roger Maris. Judge a aussi devancé Kyle Schwarber, des Phillies de Philadelphie, aussi son plus proche poursuivant dans la course aux longues balles en 2022, par 16 coups d’éclat.

La vedette des Bombardiers du Bronx n’a pas seulement mené le circuit Goodell à ce niveau. Il a aussi dominé au chapitre des points produits (131), des points marqués (133), des buts sur balles (111), ainsi que dans plusieurs autres catégories offensives. Judge (,311) a toutefois été privé de la Triple Couronne par Luis Arraez (,316), des Twins du Minnesota, le seul à le devancer dans l’Américaine pour la moyenne au bâton.

Judge a devancé au scrutin Jose Altuve et Yordan Alvarez (Astros de Houston), Shohei Ohtani et Mike Trout (Angels de Los Angeles), Rafael Devers (Red Sox de Boston), Jose Ramirez (Guardians de Cleveland), ainsi que Julio Rodriguez (Mariners de Seattle).

Il est aussi le troisième membre des Yankees à recevoir cet honneur, après Derek Jeter (2006 et 2009) et Alex Rodriguez (2007).

Un deuxième sacre pour Goldschmidt

Crédit photo : AFP

Pour sa part, le membre des Cardinals met la main sur ce prix pour une deuxième fois dans sa carrière, lui qui l’avait aussi gagné en 2013, alors qu’il était membre des Diamondbacks de l’Arizona.

Goldschmidt n’a certainement pas eu la même saison que Judge, mais il a été tout aussi spectaculaire à sa manière, lui qui est passé bien près de remporter la Triple Couronne, arrivant toutefois à court de peu.

Il a tout de même préservé une excellente moyenne au bâton de ,317, en plus de cogner 35 longues balles et de produire 115 points.

Il a devancé son coéquipier Nolan Arenado, tout comme Freddie Freeman et Mookie Betts (Dodgers de Los Angeles), Pete Alonso (Mets de New York), Manny Machado (Padres de San Diego), Austin Riley (Braves d’Atlanta) et Schwarber (Phillies).