Crosby-Ovechkin: «La rivalité est encore aussi intense qu’avant»

Sidney Crosby et Alex Ovechkin s’affronteront pour la 88e fois de leur carrière, mercredi soir, à Washington, dans un match présenté à TVA Sports.

Malgré l’immense respect entre les deux joueurs vedettes, ils veulent encore trouver une façon de démontrer qui est le meilleur, affirme Kristopher Letang dans le balado «Lavoie-Letang». Écoutez l’épisode de la semaine ici:

«C’est encore la même rivalité qu’avant. Ç’a commencé raide et c’est encore le cas aujourd’hui. Chaque fois que ces deux-là s’affrontent, ça crée une rivalité dès le départ. "Sid" se met énormément de pression lorsqu’il joue contre les Capitals. Il veut prouver qu’il est le meilleur des deux. Tous ses coéquipiers veulent la même chose. Les matchs contre eux sont toujours plus exigeants physiquement et mentalement. Les nombreux affrontements en séries ont ajouté à cette rivalité.»

C'est peut-être cette vive compétition entre Crosby et Ovechkin qui pourrait aider les Penguins à se sortir de leur série de sept défaites, du jamais vu pour eux depuis 2006.

Selon Letang, lui et ses coéquipiers doivent «essayer d’apprendre de la situation que nous vivons en ce moment».

«Il faut garder le moral et une bonne attitude, souligne le défenseur québécois. On joue bien, mais pas pendant 60 minutes. On n’est pas capable de finir les matchs. Les quatre ou cinq minutes par rencontre qui ne sont pas à l’image de notre jeu, où nous avons une baisse de régime, font en sorte que nous perdons. Quand nous avons un relâchement dans l’attention aux détails, ça nous coûte cher.»

Crosby n’est pas à blâmer

Letang estime que ce ne sont pas tous les joueurs qui sont à blâmer.

«Tous les joueurs essaient de retrouver leurs moyens et leur confiance. Je ne pense pas que personne n’est satisfait de son jeu. Au hockey, tu gagnes et tu perds en équipe, mais ça ne veut pas dire que tout le monde joue mal depuis sept matchs.»

Il souligne d’ailleurs que Crosby et Jake Guentzel jouent «du très bon hockey» malgré cette longue disette. «Même s’ils jouent très bien, ils veulent en donner encore plus et ils ne sont pas satisfaits à 100%. On a besoin de rectifier certaines erreurs, ce qui va nous permettre de jouer la tête tranquille. Quand on joue moins bien, il faut simplifier les choses.»

Par ailleurs, plus tard dans le balado, Letang et l’animateur Renaud Lavoie reviennent sur un dossier chaud dans la LNH, celui de Mitchell Miller, qui est très loin d'être terminé.