Tourigny sur Ovechkin: «C’est une vraie joke!»

André Tourigny l’avoue : il est impuissant devant Alexander Ovechkin. Il vaut mieux en rire qu’en pleurer.

Samedi dernier, face aux Coyotes de l'Arizona, l'attaquant des Capitals de Washington a marqué à l'aide de sa marque de commerce, un puissant lancer frappé du cercle gauche. Ce faisant, il battait le record de Gordie Howe pour le plus de buts inscrits au sein d'une même équipe grâce à son 787e avec les «Caps».

«Regarde le but qu’il a marqué contre nous, il était dans le coin, a raconté Tourigny, entraîneur-chef des Coyotes, en entrevue à l'émission l'Après-match LNH, lundi soir. T’sais, à moment donné, si on va le chercher là, on va laisser l’enclave ouverte. Écoute, ç’a l’air boen facile [simplement le couvrir plus étroitement], mais si ce l’était, il n’aurait pas inscrit plus de 700 buts. Il est terrible.

«Toutes les fois qu’on joue contre lui, j’ai l’impression qu'il bat un record. C’est incroyable, quand tu analyses son jeu avant les matchs contre lui, tu te rends compte qu’il ne touche jamais à la rondelle. Il touche à la rondelle quand il est prêt à tirer.

«Sur l’avantage numérique en sortie de zone, c’est une vraie joke, vous regarderez. Il n'est jamais prêt à recevoir la rondelle, personne ne lui fait une passe. Il rentre dans la zone et il attend.»

Voyez le segment complet avec André Tourigny dans la vidéo ci-dessus. Il est notamment question des succès du prometteur Dylan Guenther.