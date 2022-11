Pascale St-Onge dénonce la façon d’agir de Gymnastique Canada

La ministre fédérale des sports, Pascale St-Onge, reproche à Gymnastique Canada d’avoir offert «une porte de sortie facile» en permettant à l’ancien entraîneur Alex Bard de quitter l’organisation nationale de son propre chef, malgré de nombreuses dénonciations concernant des comportements indécents à son endroit.

Celui qui entraîne de jeunes gymnastes canadiennes depuis quatre décennies aurait démontré ce genre de comportements principalement envers les athlètes et entraîneurs de sexe féminin, entre autres en les embrassant sur la bouche et en les touchant de manière inappropriée, selon ce que révèle une enquête de la CBC.

Le président et directeur général de Gymnastique Canada, Ian Moss, aurait même été au courant des reproches faits contre Bard, choisissant plutôt de les ignorer au moment de le nommer à la tête du programme national féminin.

«Les pratiques toxiques et la culture du silence sont des choses profondément ancrées» dans les organisations sportives nationales, a exprimé St-Onge, dans un communiqué émis au réseau national, ajoutant que les choses devaient changer.

Elle répond ainsi en partie aux centaines de gymnastes qui lui ont envoyé une lettre ouverte, leur deuxième, au mois d’octobre.

«Les entraîneurs accusés de tels comportements devraient subir une enquête et non pas se faire offrir une porte de sortie facile. Nous devons tous – parents, entraîneurs, arbitres, administrateurs et volontaires – faire preuve de tolérance zéro pour les abus et le maltraitement des athlètes et j’espère que ce message est clair.

«Les gens en position de diriger doivent agir dès qu’ils sont mis au courant d’une situation d’abus ou de maltraitement au sein de leur organisation, agir de manière responsable et se tenir responsable faire changer les choses.»

Le bureau de la ministre fédérale des Sports avait d’ailleurs suspendu toutes ces formes de financement envers Gymnastique Canada, et ce, jusqu’à ce que l’organisation soit officiellement intégrée au Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport, un parti indépendant permettant aux athlètes de tous les sports de déposer une plainte.