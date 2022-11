«Monahan n’est pas de bonne humeur»

Acquis en compagnie d’un choix de première ronde et en échange de considérations futures au cours de l’été, Sean Monahan, que plusieurs croyaient «bon pour l’Europe», offre un rendement largement au-dessus des attentes, en ce début de saison.

Au-delà de ses statistiques personnelles (six points en 12 matchs), l’attaquant agit comme véritable couteau suisse pour Martin St-Louis, qui l’utilise tantôt au centre, tantôt à l’aile.

Monahan est également celui qui semble être prisé par son entraîneur pour dynamiser les unités qui tournent au ralenti.

En début de saison, on l’a muté à l’aile du duo Suzuki-Caufield.

Le voilà maintenant qui sera, jusqu’à nouvel ordre, employé aux côtés d’Evgenii Dadonov et de Jonathan Drouin, deux patineurs qui se cherchent énormément jusqu’ici.

À l’occasion du segment «Le Colisée», impliquant Jean-Charles Lajoie et Tony Marinaro, les deux hommes se sont arrêtés sur le «cas Monahan», incluant ses nouveaux compagnons de trio dans la discussion.

«Premièrement, la dernière fois que Dadonov a marqué, j’étais mince», a d’abord lancé Marinaro, provoquant un éclat de rire chez son interlocuteur.

Lajoie a alors soumis une théorie selon laquelle le rôle de «dépanneur» souvent attribué à Monahan le rendait fort probablement frustré.

«C’est une année importante pour lui. Il revient d’une blessure grave qui a nécessité une opération. Sean connaît un excellent début de saison et là, il devient le frère André du CH. On le place toujours avec les causes perdues de l’équipe et on lui demande de faire des miracles avec ça. Mais le gros de l’affaire, c’est que Monahan dispute son année de contrat. Il n’est pas de bonne humeur, c’est certain.»

Marinaro a alors pris la balle au bond.

«C’est clair que Monahan regarde ce qui se passe avec Dach (qui joue avec Caufield et Suzuki) et qu’il se dit qu’il aurait bien gardé sa place avec eux, surtout en fin de contrat. Maintenant, s’il parvient à faire produire Drouin et Dadonov, il fera écarquiller bien des yeux à travers la LNH en vue de la date limite des transactions.»

