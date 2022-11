Les Sénateurs retireront le numéro de Chris Neil

Les Sénateurs d’Ottawa ont annoncé mardi qu’ils retireront le numéro 25 de Chris Neil, le 17 février prochain lorsque les Blackhawks de Chicago seront de passage au Centre Canadian Tire.

Reconnu initialement pour ses talents de pugiliste, Neil a été en mesure de contribuer également offensivement, avec cinq saisons d’au moins 10 buts. Il a joué ses 1026 matchs (112 buts, 250 points) avec les Sénateurs.

Apprécié par les partisans pour sa hargne et son énergie, Neil s’est également distingué dans la communauté alors qu’il s’est impliqué auprès des dizaines d’œuvres caritatives.

«Chris Neil était et est tout ce que vous voulez qu’un Sénateur soit, a dit Anthony LeBlanc, président des opérations commerciales des Sénateurs, dans un communiqué. Bien que son succès sur la glace ait fait de lui l'un des joueurs les plus appréciés de cette organisation, son travail dans la communauté, à la fois en tant que joueur et après sa carrière, a créé un héritage unique. Son impact sur cette ville est un modèle pour les joueurs à travers la Ligue nationale de hockey (LNH).»

«Chris était un premier joueur d'équipe, une présence physique qui n'a jamais reculé devant un défi, a pour sa part commenté le directeur général Pierre Dorion. Il a mérité sa place chaque jour grâce à son travail acharné et à son dévouement; il était le joueur de caractère par excellence et portait le chandail des Sénateurs avec autant sinon plus de fierté que tout autre joueur dans l'histoire de cette équipe.»

Neil a été la 161e sélection au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 1998 et a évolué au sein du circuit de 2001 à 2017. Sa bannière rejoindra celles de Chris Phillips (#4), Frank Finnigan (#8) et Daniel Alfredsson (#11) au plafond du Centre Canadian Tire.