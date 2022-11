Débat Montembeault-Allen: «les chiffres parlent d'eux-mêmes»

Le gardien québécois Samuel Montembeault surpasse les attentes depuis le début de la saison, bien qu’il n’ait disputé que quatre parties.

Le cerbère âgé de 26 ans revendique une fiche de 2 victoires, 1 défaite et 1 revers en temps supplémentaire, en plus de maintenir une moyenne de buts alloués de 2,47 et un taux d'efficacité de ,928.

Son acolyte Jake Allen a signé 3 gains et 5 revers, tout en proposant une moyenne de buts alloués de 3,28 et un taux d'efficacité de ,900.

Le débat s’installe

Les performances de Montembeault font du bruit. Le Bécancourois mérite-t-il d’obtenir deux départs consécutifs? C’est la question que plusieurs se posent.

Voici quelques statistiques avancées qui avantagent nettement Montembeault devant son vis-à-vis, Jake Allen.

Face à des chances A+ de la zone dangereuse

Montembeault

Pourcentage d’efficacité: ,854% | 20e rang dans la LNH

Moyenne de buts alloués: 1,48 | 28e rang dans la LNH

Buts sauvés: 3,12 | 12e rang dans la LNH

Allen

Pourcentage d’efficacité: ,778% | 39e rang dans la LNH

Moyenne de buts alloués: 2,50 | 59e rang dans la LNH

Buts sauvés: -1,37 | 40e rang dans la LNH

Voyez les explications de Renaud Lavoie dans la vidéo ci-dessus.