Comment vont les anciens du Tricolore?

Les partisans du Canadien de Montréal continuent de suivre assidûment les faits et gestes des joueurs de l’équipe, mais plusieurs gardent un œil sur les performances d’anciens porte-couleurs de l’organisation dont les noms restent bien familiers aux oreilles du public d’ici.

La saison 2022-2023 est vieille d’un mois seulement et certains hockeyeurs ont emprunté la direction du succès, tandis que d’autres veulent rectifier le tir. Voici un bref survol du rendement de quelques joueurs ayant évolué à Montréal récemment avant de poursuivre leur carrière sous d’autres cieux.

-Jeff Petry

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Jeff Petry jouera au Centre Bell pour une deuxième fois depuis le début de la campagne, samedi. À l’image de sa formation, il a éprouvé des ennuis dernièrement, conservant un différentiel de -4 à ses trois plus récents duels. Comptant quatre points en 12 sorties, il a été blanchi dans huit parties d’affilée. Pendant ce temps, la bande de Sidney Crosby en arrache sérieusement. Elle tentera de freiner une séquence de sept défaites, mercredi, en visitant les Capitals de Washington.

-Tyler Toffoli

Tout comme Petry, Tyler Toffoli aimerait bien voir son équipe sortir de sa torpeur, les Flames de Calgary ayant encaissé cinq échecs de suite avant de se frotter aux Devils du New Jersey, mardi. L’ancien attaquant du CH a toutefois une récolte de neuf points, dont quatre buts, à offrir jusqu’à maintenant. L’occasion de patiner aux côtés de Jonathan Huberdeau et d’Elias Lindholm au sein du premier trio est d’ailleurs belle et l’ailier pourrait bien renouer avec le plateau des 30 filets s’il demeure avec ses partenaires actuels.

-Ben Chiarot

Avant d’affronter le Tricolore en soirée, le défenseur Ben Chiarot donnait raison aux Red Wings de Detroit de lui avoir accordé un contrat de quatre ans et de 19 millions $ l’été passé. Se trouvant avec Moritz Seider dans la première paire à la ligne bleue, le vétéran a totalisé au moins 20 minutes de jeu dans chacun de ses six derniers matchs. Il a ainsi contribué aux succès des hommes de l’entraîneur-chef Derek Lalonde qui occupent le deuxième rang de la section Atlantique.

-Brett Kulak

Autre athlète portant l’uniforme d’un club qui se cherche ces jours-ci, Brett Kulak a peiné quelque peu dans les défaites de jeudi et de samedi aux mains des Devils et des Stars de Dallas, respectivement. Cependant, il a présenté une fiche de +4 cette année et son temps d’utilisation dépasse régulièrement les 17 minutes. Le natif d’Edmonton souhaite que les Oilers reprennent de bonnes habitudes après avoir encaissé trois revers de suite.

-Phillip Danault

Le pivot connaît des moments respectables chez les Kings de Los Angeles, même s’il n’a pas enfilé l’aiguille depuis le 25 octobre. Il a amassé huit points et sa fiche de 0 est un peu trompeuse, car Phillip Danault n’a pas terminé une soirée dans le négatif au cours de ses neuf derniers matchs. À l’intérieur du cercle des mises au jeu, il a eu le dessus 54,9 % du temps. Son club demeure au cœur de la bataille au sein de la section Pacifique avec 15 points en 14 rencontres.

-Artturi Lehkonen

Le Finlandais continue de se plaire au Colorado, où il a remporté la coupe Stanley durant les séries 2022. Artturi Lehkonen a obtenu sept points en 11 parties et se trouve aux côtés de Nathan MacKinnon et de Mikko Rantanen sur le principal trio. Il devrait surpasser son total de 38 points de la dernière saison, à moins d’une blessure. À +1, il reste également fiable défensivement et constituera un élément important pour l’Avalanche, troisième de la division Centrale avec un dossier de 6-4-1.