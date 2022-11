«Avec moi, il aurait été dehors» - Michel Therrien

Toute la saga entourant la gestion du dossier Evgenii Dadonov fait énormément réagir Michel Therrien.

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», mardi, l'ancien entraîneur n'a pas mâché ses mots.

«Il y a un mystère que je ne suis pas capable de résoudre dans le cas de Dadonov. Tu regardes un peu la saga depuis une dizaine de jours et j'ai de la misère à suivre ce qui se passe. Je trouve ça nébuleux. J'ai de la difficulté avec ça. C'est quoi le message que tu envoies aux jeunes? On sait tous qu'il ne sera pas là, la saison prochaine. Est-ce que ça vaut la peine de le garder et que ce soit une distraction? On ferait ça pour espérer avoir un choix de quatrième ronde, cinquième ronde ou sixième ronde à la date limite des échanges? Je ne sais pas, j'ai mes réserves.»

Le Québécois ne comprend d'ailleurs pas la décision d'avoir placé le nom de Rem Pitlick au ballottage à la place de celui de Dadonov.

«Je m'attendais à ce que ce soit Dadonov au ballottage. On parle beaucoup qu'on veut changer la culture. On reconstruit avec les jeunes, mais il faut prendre en considération de les entourer avec des bons vétérans. Honnêtement, je n'ai aucun problème à voir un joueur comme Gallagher là. Il joue avec beaucoup de détermination, même si les succès ne viennent pas. C'est la même chose avec Edmundson, à la défense, tu vois qu'il a une présence. Les jeunes se doivent d'apprendre, aussi.»

Selon l'ancien pilote des Canadiens et des Penguins, la présence de l'attaquant russe dans la formation va même jusqu'à nuire au développement des jeunes.

«Dadonov, je regarde un peu son historique. C'est un gars qui n'était pas toujours désiré par les équipes où il jouait. On parle de changer la culture. Est-ce que c'est une bonne chose de garder un gars comme ça dans l'entourage de l'équipe? Il peut obtenir du temps de glace au détriment d'un gars comme Juraj Slafkovsky. Pour moi, j'aimerais mieux voir Slafkovsky obtenir du temps de glace de qualité avec des meilleurs joueurs.»

Therrien ajoute même qu'il n'aurait pas géré le dossier de la même façon que la direction actuelle des Canadiens a procédé.

«Moi, je n'aurais pas été aussi patient avec lui. Avec moi, il aurait été dehors et on passe à autre chose. Ce n'est rien contre la personne, mais ça aurait été ma recommandation.»

