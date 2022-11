Une victoire et des sueurs froides pour les Chiefs

Les Chiefs de Kansas City ont eu beaucoup plus chaud que prévu, dimanche au Arrowhead Stadium, mais ils ont tout de même réussi à vaincre les Titans du Tennessee 20 à 17 en prolongation.

Privés de leur quart-arrière régulier Ryan Tannehill, tout le monde savait que les visiteurs tenteraient de courir plus souvent qu’autrement. C’est exactement ce qu’ils ont fait franchissant 172 verges de cette façon, dont 115 grâce au porteur de ballon Derrick Henry, qui a aussi inscrit les deux majeurs des siens.

Les Titans semblaient même en position de soutirer la victoire aux favoris de la foule, eux qui menaient 17 à 9 au quatrième quart. Le pivot Patrick Mahomes a toutefois inscrit le majeur lui-même, avec moins de trois minutes à écouler au temps réglementaire, en plus de réussir le converti de deux points, pour forcer la tenue de la prolongation.

Les Chiefs ont d’ailleurs tenté 87 jeux offensifs, contre 45 pour les Titans. À lui seul, Mahomes a franchi plus de 500 verges. Il a complété 43 de ses 68 relais pour 446 verges et une passe de touché, ainsi qu’une interception, en plus de parcourir 63 verges au sol.

L’ailier rapproché Travis Kelce a de nouveau été sa cible favorite, lui qui a mis les mains sur 10 des 17 ballons envoyés vers lui, pour 106 verges. Il a d’ailleurs égalé un record de Rob Gronkowski pour le plus grand nombre de matchs d’au moins 100 verges pour un ailier rapproché, avec 32.