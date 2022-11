Un joueur des Giants blessé en VTT

Le maraudeur des Giants de New York Xavier McKinney regrettera sans doute son voyage à Cabo, au Mexique, lui qui ratera quelques semaines d’activités après s’être blessé à une main lors d’un périple en véhicule tout-terrain.

L’athlète de 23 ans a confirmé l’origine de son mal sur les réseaux sociaux et les Giants ont ainsi placé son nom sur la liste des joueurs blessés en raison d’un mal non-relié au football.

McKinney profitait de quelques jours de vacances durant la semaine de congé des siens.

Depuis le début de la saison, il a été un membre important de l’impressionnante et surprenante équipe des Giants, qui montre une fiche de 6-2. Il a entre autres réussi un sac du quart, provoqué un échappé, défendu quatre relais et réussi 38 plaqués, dont 25 en solo.

«Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour revenir le plus rapidement possible et contribuer à ce que nous sommes en train de bâtir à New York», a rédigé McKinney, sur son compte Twitter.

Les Giants reviendront au jeu, après leur semaine de congé, dimanche. Ils recevront alors la visite des Texans de Houston.