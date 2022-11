Tiger Woods et Rory McIlroy feront équipe

Le golfeur-vedette américain Tiger Woods et le numéro 1 mondial, Rory McIlroy, affronteront le duo formé de Jordan Spieth et de Justin Thomas lors de la prochaine présentation du Match, qui aura lieu le 10 décembre au Pelican Golf Club de Bellair, en Floride.

Pour l’occasion, les deux équipes se mesureront dans le cadre d’une compétition de 12 trous prévue en soirée. Le circuit de la PGA a précisé que les profits reliés à cet événement seront consacrés aux efforts de reconstruction faisant suite aux dommages causés par l’ouragan Ian.

Le Match sera tenu pour une septième occasion et Woods y participera une troisième fois. À l’événement inaugural en 2018, il a croisé le fer avec Phil Mickelson. En 2020, il a formé un tandem avec le joueur de football Peyton Manning contre Mickelson et Tom Brady.

En juin, la compétition a mis à l’avant-scène Brady et Aaron Rodgers, qui ont affronté Patrick Mahomes et Josh Allen dans un choc impliquant quatre quarts-arrière de renom de la NFL.

Woods a disputé quelques tournois cette année après avoir été impliqué dans un accident de la route en 2021. Il a notamment subi le couperet à l’Omnium britannique l’été dernier et a déclaré forfait après trois rondes au Championnat de la PGA. Au début décembre, il accueillera le Hero World Challenge, une compétition non officielle, mais il n’a pas indiqué s’il jouera ou non. Le joueur de 46 ans pourrait aussi évoluer en compagnie de son fils Charlie au Championnat PNC le mois prochain.