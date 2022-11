Rem Pitlick soumis au ballottage

Rem Pitlick sera soumis au ballottage lundi, a annoncé le Canadien de Montréal. Conséquemment, l’attaquant n’a pas participé à la séance d’entraînement du club à Brossard.

Pitlick, qui a accepté cet été un contrat de deux ans et de 2,2 millions $ à un seul volet, a été blanchi en sept parties cette saison.

Il a été l’un des attaquants, avec Jonathan Drouin, Evgenii Dadonov et Mike Hoffman, fréquemment laissés de côté par l’entraîneur-chef Martin St-Louis.

Le joueur d'avant a connu sa meilleure campagne en carrière en 2021-2022, totalisant neuf buts et 26 points en 46 rencontres. L’Ontarien de 25 ans a inscrit 15 filets et 39 points en 84 parties avec les Predators de Nashville, le Wild du Minnesota et le Tricolore.