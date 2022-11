Power rankings : semaine du 7 novembre

Les états des forces de Sportlogiq cherchent à apporter un regard objectif sur la performance de chaque club dans la LNH. Nous nous penchons sur des statistiques clés pour évaluer non seulement les résultats de chaque équipe, comme le différentiel de buts et le pourcentage de points obtenus, mais aussi le processus, pour savoir quels clubs peuvent s'attendre à progresser ou régresser.

Pour ce deuxième point, nous utilisons notamment le différentiel de buts attendus. Cette statistique mesure la qualité et la quantité de tirs obtenus et accordés par chaque formation. Un différentiel positif indique un club qui obtient régulièrement plus de chances que ses adversaires et peut donc s'attendre à l’emporter au pointage tôt ou tard, tandis qu’un différentiel négatif est généralement mauvais signe pour les succès futurs.

Nous considérons les statistiques pour la saison 2022-23 seulement, avec une emphase sur les 21 derniers jours pour illustrer le jeu récent de chaque club.

Trois défaites consécutives pour le CH, mais la semaine n’apporte pas que du négatif. Martin St-Louis a finalement trouvé l’ailier pour compléter le trio de Nick Suzuki, avec Kirby Dach qui a établi une chimie instantanée avec Suzuki et Cole Caufield. Malheureusement, le deuxième et le troisième trio n’ont presque rien produit cette semaine, laissant l’unité de Suzuki sans support offensif.

Le CH a aussi été victime d’une tonne de pénalités, accordant au moins quatre avantages numériques à ses adversaires lors de chacune de leurs trois rencontres de la semaine. De plus, Josh Anderson est suspendu pour les deux prochains matchs pour avoir donné de la bande contre Vegas. Cette suspension forcera St-Louis à réimaginer ses trios, du moins de façon temporaire. Il devra aussi le faire sans Rem Pitlick, qui a été soumis au ballottage aujourd’hui.