Mathurin inefficace, mais les Pacers l’emportent

Le Québécois Bennedict Mathurin a connu une rare contre-performance dans sa jeune carrière, mais ses coéquipiers des Pacers de l’Indiana ont pris la relève pour l’emporter 129 à 122 face aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans, lundi au Gainbridge Fieldhouse.

Mathurin n’a réussi que deux de ses huit tirs, dont un des six du centre-ville, ainsi que l’ensemble de ses trois lancers francs, pour huit points. En un peu plus de 30 minutes sur le parquet, il a ajouté deux rebonds et cinq passes décisives.

C’est Myles Turner qui a réussi la meilleure performance de la soirée pour les vainqueurs, avec 37 points. Il a aussi ajouté 12 rebonds. Tyrese Haliburton et Buddy Hield ont aussi eu leur mot à dire, avec 20 points chacun.

Brandon Ingram et Zion Williamson ont assuré la réplique des visiteurs, avec 29 et 26 points respectivement.

Une deuxième demie coûteuse pour les Raptors

À Chicago, les Raptors de Toronto ont eu un troisième quart désastreux contre les Bulls, les empêchant de signer une deuxième victoire de suite contre eux. Ils ont plutôt baissé pavillon 111 à 97.

Les visiteurs ont été dans le coup durant la majorité de la première demie, rentrant au vestiaire avec un retard de seulement cinq points. Ils ont toutefois eu une baisse de régime à leur retour sur le parquet et ont perdu le troisième quart 28 à 17, ce qui fut amplement suffisant pour les favoris de la foule.

Zach LaVine est celui qui a fait payer les Raptors, amassant 30 points dans la victoire. Il a été aidé, entre autres, par le double-double de 15 points et 13 rebonds de Nikola Vucevic.

Du côté des Raptors, les 27 points de Fred VanVleet n’ont pas été suffisants, alors que seulement deux autres joueurs ont surpassé la barre des 10 points, soit Gary Trent fils (19) et O.G. Anunoby (13).

Les Raptors retourneront au nord de la frontière canado-américaine pour y accueillir les Rockets de Houston, mercredi.

Une troisième défaite de suite pour Dort et le Thunder

À Detroit, le Thunder d’Oklahoma City a subi un troisième revers de suite, cette fois par la marque de 112 à 103 contre les Pistons.

Le Québécois Luguentz Dort n’a converti que 25% de ses 12 lancers, pour sept maigres points. Il a aussi ajouté cinq rebonds et deux passes décisives. Son compatriote Shea Gilgeous-Alexander a mené la charge pour le Thunder, avec 33 points.

Saddiq Bey et Cade Cunningham ont été les meilleurs pour les favoris de la foule, avec 25 et 21 points respectivement.