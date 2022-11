Les Maple Leafs retrouvent leurs moyens

Après un début de saison difficile, les Maple Leafs de Toronto ont retrouvé le chemin de la victoire malgré une hécatombe chez les gardiens.

Dimanche, l’organisation de l’Ontario a signé une troisième victoire de suite après n’avoir remporté que quatre de ses 10 premiers matchs. Les Leafs ont vaincu au passage les puissants Bruins de Boston et les dangereux Hurricanes de la Caroline.

Le tout survient au moment où Matt Murray est à l’écart depuis le 15 octobre et que le nom de Justin Holl figure également sur la liste des blessés. Samedi contre les Bruins, Ilya Samsonov les a rejoints et devrait rater au moins une semaine d’activités.

«Avec la nature de la blessure, et probablement plus précisément à cause de sa position, ça va prendre plus d'une semaine», avait en effet déclaré l'entraîneur-chef Sheldon Keefe, dimanche, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Pas n’importe qui

C’est donc Erik Kallgren qui doit prendre la relève. Il l’a fait avec brio dimanche contre les Hurricanes, repoussant 29 rondelles dans un gain de 3 à 1. Au banc, il y avait un certain Keith Petruzzelli, qui avait accepté précipitamment un contrat d’entrée quelques heures plus tôt.

La signature de ce pacte était peut-être hâtive, mais attendue par les deux parties. Repêché en troisième ronde par les Red Wings de Detroit en 2017, Petruzzelli montre une fiche parfaite de 6-0-0 et un taux d’efficacité de ,922 avec les Marlies de Toronto cette année.

«Notre organisation l’avait identifié comme un joueur avec lequel nous pourrions travailler pour le développer, a dit Keefe. Ce n’est pas un gars qui sort de nulle part. Certes, sa signature est probablement accélérée compte tenu de notre situation, mais c'est un gars en qui notre organisation a cru et franchement, vu la façon dont ça se passait, sa signature était quelque peu inévitable.»

Défi relevé

Peu importe l’identité du gardien, cette fin de semaine devait être un moment décisif pour l’équipe. C’est ce qu’a révélé Mitch Marner, qui ne cache pas son bonheur devant les résultats obtenus.

«Nous avons parlé de ce week-end important pour nous, en particulier des deux matchs en autant de jours contre deux grandes équipes, a révélé Marner. Je pense que dans les deux matchs, défensivement parlant, nous avons fait ce que nous voulions.»

«Nous avons atteint nos objectifs. Excellente fin de semaine.»