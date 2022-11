LCF: la fin d’une ère à Calgary

L’élimination des Stampeders en demi-finale de l’Ouest a probablement mis fin à l’ère du quart-arrière Bo Levi Mitchell à Calgary.

Lundi, pendant le bilan de l’équipe albertaine, il semblait plus qu’évident qu’il s’agissait du dernier match de l’athlète de 32 ans dans l’uniforme qu’il a porté lors des 10 dernières années.

C’est Jake Maier qui a obtenu le départ contre les Lions de la Colombie-Britannique pour le duel éliminatoire, lui qui avait subtilisé le poste de partant au vétéran en août. Dominés, les Stampeders ont décidé d’envoyer Mitchell dans la mêlée au quatrième quart. Ce dernier n’a pas été en mesure de renverser la vapeur et son équipe a perdu 30 à 16.

«Le message est assez clair quand c’est un autre gars qui joue et je veux être un partant», a déclaré Mitchell, dont les propos ont été rapportés par le quotidien «Calgary Herald».

Le natif du Texas deviendra joueur autonome dans les prochaines semaines. Il s’est joint aux Stampeders en 2012 et a mené le club à deux sacres de la Coupe Grey. Il détient les records de la Ligue canadienne pour le plus grand nombre de victoires consécutives (14) et il est le quart-arrière qui a obtenu 60 victoires le plus rapidement (72 matchs).

Un futur entraîneur

Mitchell ne semble pas encore prêt à accrocher ses épaulettes, mais a déjà une idée de ce qu’il aimerait faire quand il sera rendu-là et ça pourrait passer de nouveau par les Stampeders.

En effet, il a ouvert la porte à joindre le groupe d’entraîneurs de Dave Dickenson.

«Au cours de deux dernières années, j'ai dit à Dave qu’il serait le premier à recevoir un appel téléphonique de ma part, et ce, peu importe quand ce moment arriverait, a indiqué Mitchell. J'adorerais travailler pour lui et avec lui, parce que c'est un gars avec qui j'apprends encore et qui m'apprendra toujours.»

«Même si je suis ici depuis 10 ans, je n'ai toujours pas absorbé toutes ces connaissances. Son cerveau est beaucoup plus gros que sa tête.»

Quand Mitchell appellera, Dickenson a l’intention de répondre.

«À un certain moment, j'aimerais travailler avec lui, que ce soit l'année prochaine ou que ce soit plus tard, a dit l’entraîneur-chef. Je ne pense pas qu’il devrait faire son entrée dans le monde des entraîneurs maintenant, parce que je pense que Bo veut encore jouer.»