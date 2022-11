Les Phillies de Philadelphie ont peut-être perdu la Série mondiale contre les Astros de Houston, mais l’événement a donné droit à de précieux moments vécus par le dépisteur québécois Alex Agostino.

«J’ai de la chance, c’était ma quatrième participation à une Série mondiale et ç’a été définitivement la plus électrique, a noté Agostino, qui a assisté aux matchs 3, 4 et 5 ayant été présentés au Citizens Bank Park. Concernant l’atmosphère, c’était la fête! Les partisans des Phillies n’ont pas abandonné d’une miette, ils étaient derrière leurs joueurs, comme je ne l’avais jamais vu à Philadelphie.»

Les Astros ont remporté la finale en six rencontres. Aux yeux d’Agostino, qui était l’invité pour le dernier épisode de la saison du balado «Les buts remplis», la déception est surtout vive pour les joueurs et les entraîneurs des Phillies. À écouter ici:

«Je ne suis pas déçu pour moi, je suis surtout déçu pour les joueurs et le personnel qui ont bûché toute l’année, a mentionné le Québécois. Eux autres, ils sont là 12 heures par jour pendant 162 jours en plus du voyagement.»

La Série mondiale vécue de l'intérieur: Alex Agostino (@AlexAgostino777), à l'emploi des Phillies au niveau du recrutement, a savouré l'ambiance à Philadelphie. Extrait du dernier épisode de la saison du balado «Les Buts Remplis» - avec @sylvainrondeau et @benrioux pic.twitter.com/XaPfNEkUXB — Les buts remplis (@EnweilleDonc) November 7, 2022

Le balado «Les buts remplis», animé par Benoît Rioux et Sylvain Rondeau, a aussi conclu la saison en parlant du jeune joueur québécois Édouard Julien, qui brille cet automne dans l’Arizona Fall League. Les animateurs ont par ailleurs tenu à remercier les auditeurs du balado qui ont été nombreux en 2022. Il est d’ailleurs possible d’écouter ou de réécouter les différents épisodes sur QUB Radio.