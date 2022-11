La grosse erreur des Bruins

Publié aujourd'hui à 14h32

Mis à jouraujourd'hui à 14h32

Le dossier de Mitchell Miller a plongé la Ligue nationale de hockey dans une énorme controverse lorsque les Bruins de Boston lui ont offert un contrat, vendredi dernier.

Pour la genèse, Miller a été reconnu coupable en 2016 d’avoir intimidé et frappé un Afro-Américain souffrant de troubles de développement lorsqu'il était âgé de 14 ans. Miller aurait aussi tenu des propos racistes à l’endroit de son collègue de classe à de nombreuses reprises. Les faits reprochés se seraient produits sur plusieurs années, selon la famille de la victime.

Cette histoire est importante et aussi très délicate. On pourrait débattre sur l’intimidation et les dommages qu’elle cause, sur la culture qui règne dans le hockey, on pourrait discuter du manque de jugement des Bruins et aussi de l’importance de donner une deuxième chance aux individus qui ont pris de mauvaises décisions. Toutefois, la discussion devrait débuter avec la victime.

C’est là que les Bruins se sont complètement gourés. Ils travaillaient depuis près d’un an sur ce dossier, mais jamais ils n'ont parlé à la famille de la victime. Publiquement, les Bruins ont présenté des excuses à Isaiah Meyer-Crothers et ses proches, mais jamais personne n’a pris le téléphone pour parler avec sa famille et voir comment il se portait. On voyait un athlète surdoué et son potentiel, mais on a minimisé les torts qu’il a causés à un individu qui souffre encore aujourd’hui, comme si c’était un dossier clos.

Jouer dans la LNH est un privilège et non un droit. Je crois fermement aux deuxièmes chances et qu’il faut aider les autres à se relever et se réhabiliter. Ce que Miller a fait est grave. Il s’en est pris physiquement à l’endroit de Meyer-Crothers alors qu’il était vulnérable. Il l’a humilié. Il a tenu des propos haineux et racistes. Non pas une fois, mais sur une longue période de temps. Est-ce le genre d’individu qu’on veut dans la LNH? Est-ce les valeurs que prônent les Bruins de Boston?

Une autre question importante est la notion du «deux poids, deux mesures». Si Miller était un joueur moyen au lieu d'un talent exceptionnel, aurait-il cette seconde chance? On pourrait penser que non. Les athlètes de haut niveau ont souvent plusieurs opportunités pour se faire valoir même s'ils ont un passé nébuleux.

Ce qui m’encourage le plus dans toute cette histoire, c’est la prise de position du capitaine Patrice Bergeron et du vétéran Nick Foligno, qui ont dénoncé cette décision.

Bergeron s’est comporté comme le leader en parlant d’inclusion et de respect. Le natif de L’Ancienne-Lorette a fait preuve de beaucoup de caractère en exprimant clairement que ce que Miller a fait allait à l’encontre de la culture dans le vestiaire, une culture que Bergeron a aidé à bâtir depuis qu’il s’est joint à l'organisation.

La leçon que les Bruins et que nous devons tous retenir dans ce genre de situation, c'est qu'avant de chercher un avantage compétitif, il faut que la victime soit au coeur de la démarche.