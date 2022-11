Intense sortie de Tony Marinaro au sujet de Josh Anderson

La suspension de deux matchs récemment imposée à Josh Anderson pour son coup sur Alex Pietrangelo a inspiré une intense sortie de Tony Marinaro, qui a déballé son sac au sujet de l’imposant no 17, lundi, à «JiC».

Pour le coloré animateur, le geste d’Anderson, qu’il qualifie de «condamnable», méritait clairement d’être puni de la sorte. Mais Marinaro y est quand même allé d’une importante nuance.

Voyez le segment complet en vidéo principale.

«J’ai détesté la séquence. Je n’aime pas voir ça. C’est un coup salaud qui aurait même pu être sanctionné davantage et je ne m’en serais pas insurgé. Par contre, Josh Anderson doit jouer physique. Pourquoi? Parce que s’il ne le fait pas, il n’amène rien aux Canadiens! Moi, je l’aime comme joueur... quand il veut jouer!

«Mais Anderson, ça demeure un gars qui marque un but aux quatre matchs, qui amasse un point aux deux-trois matchs et qui effectue en moyenne un lancer et demi par partie vers le filet adverse. Il ne joue pas en désavantage numérique et n’aide clairement pas l’avantage numérique non plus.»

Interpellé par les propos de son collègue, Jean-Charles Lajoie l’a alors relancé.

«Josh Anderson, qui est sous contrat pour l’éternité (impact de 5,5 M$ sur la masse salariale jusqu’en 2027) a-t-il un pire contrat que celui de Brendan Gallagher (impact de 6,5 M$ jusqu’en 2027)?»

Après une réflexion relativement longue, Marinaro a répondu ceci:

«Non, parce qu’Anderson peut encore connaître l’année de sa carrière d’ici la fin de son entente. Gallagher, lui, ne marquera plus jamais 30 buts dans la LNH. Depuis sa fracture à la main, il n’est plus en mesure de tirer une rondelle.»

En 400 matchs dans la LNH, Josh Anderson comptabilise 176 points, dont 104 buts.