Dach: des ressemblances évidentes avec Galchenyuk

Kirby Dach est un joueur transformé depuis qu’il est jumelé aux deux bougies d’allumage des Canadiens : Nick Suzuki et Cole Caufield.

L’attaquant est visiblement plus à l’aise à l’aile qu’au centre, ce qui paraît dans ses statistiques, lui qui a amassé sept points à ses quatre derniers matchs. Ceci explique cela, selon Michel Therrien, qui voit des similitudes entre la situation de Dach et celle d’Alex Galchenyuk à l’époque où il l’a dirigé à Montréal.

«Dach fait un excellent travail avec Caufield et Suzuki. Un joueur offensif comme lui, ça aime jouer avec d’autres joueurs offensifs. Je le sens beaucoup plus à l’aise comme ailier. Quand tu repêches un joueur de centre, ça ne veut pas nécessairement dire qu’il sera un joueur de centre une fois rendu au niveau professionnel. C’était la même chose avec Galchenyuk», a affirmé l’ancien entraîneur-chef des Canadiens dans sa chronique hebdomadaire à l’émission JiC, lundi, sur les ondes de TVA Sports (à voir dans la vidéo ci-dessus).

«On a repêché Galcheyuk en tant que joueur de centre, mais il n’a jamais été capable de prendre son envol au centre, a poursuivi Therrien. Quand je le mettais au centre, il se retrouvait dans une position où il était dépersonnalisé, il ne jouait pas le même hockey, il était sur les talons. Par contre, quand je le mettais à l’aile, je le sentais beaucoup plus lousse. On voyait une belle progression à ses débuts avec les Canadiens. Il a même marqué 30 buts. Je revois le même pattern avec Dach. Je sens Dach beaucoup plus confortable à l’aile.»

Therrien a souligné qu’il est beaucoup plus facile de passer du centre à l’aile que l’inverse.

«Un ailier a moins de responsabilités. On ne parle plus du fait que Dach ne gagne pas ses mises en jeu. Tous les petits détails jouent dans la tête des joueurs, surtout les joueurs offensifs. Ce n’est pas tout le monde qui peut jouer le rôle de centre. C’est beaucoup plus facile de prendre un joueur de centre et de le tasser à l’aile que de mettre un ailier au centre. Le centre finit toujours par s’habituer à jouer à l’aile. Aussi, Caufield et Suzuki font très bien paraître celui qui joue avec eux, comme on l’a vu également avec Sean Monahan.»

Aide demandée

Par ailleurs, Therrien aimerait voir un autre trio se lever.

«Suzuki et Caufield donnent tout un spectacle. Ils sont dominants match après match. C’est bon pour l’avenir des Canadiens. Mais Martin St-Louis doit essayer de trouver des solutions pour amener plus de profondeur à l’attaque. Les trois autres trios n’amènent pas grand-chose.

«C’est à Martin de tenter des expériences. En espérant qu’il trouve la bonne combinaison. Les joueurs doivent aussi trouver eux-mêmes des solutions. Tu ne peux pas gagner si seulement un trio amène de l’offensive.»