Le secret de Cole Caufield

C’est tellement impressionnant de voir Cole Caufield marquer des buts depuis le début de la saison. Son tir... Wow ! Quel tir il possède ! C’est un talent unique.

Il est déjà rendu à huit buts en 12 matchs. Une cadence élevée qui nous laisse croire et qui nous permet d’anticiper qu’il va en marquer 30 assurément et j’ai envie de penser qu’il pourrait même atteindre le plateau des 40. On verra bien.

Samedi matin avant le match contre les Golden Knights, j’ai piqué un brin de jasette avec Caufield.

Il me disait que son tir, aussi longtemps qu’il se souvienne, a toujours été son arme de prédilection. Que ce soit au hockey mineur, au niveau universitaire et évidemment maintenant dans la LNH.

Il m’a aussi parlé de ses bâtons. À ma grande surprise, il m’a dit qu’il utilisait les bâtons de son coéquipier Chris Wideman.

Oui, oui, vous avez bien lu. Caufield ne joue pas avec ses bâtons, mais plutôt avec ceux de Wideman. Et Caufield m’a précisé qu’il le fait depuis le mois de décembre dernier.

Caufield m’a dit qu’il aimait notamment la largeur de la palette de Wideman et que cela l’aidait beaucoup lorsque vient le temps de décocher un tir.

J’en ai parlé brièvement dans le match samedi soir à TVA Sports et mon collègue Renaud Lavoie a d’ailleurs questionné Caufield à ce sujet lors de son entrevue entre la première et la deuxième période.

Donc, j’ai fait une recherche simple. Si on remonte au mois de décembre l’an dernier, Caufield a maintenant marqué 30 buts, 22 l’an passé et 8 cette année, avec les bâtons de Wideman.

Wideman est un défenseur. Il a quatre buts l’an dernier et aucun depuis le début de la saison. Il n’a pas le même talent que Caufield, c’est une évidence.

Caufield et Wideman, deux joueurs différents, mais qui jouent avec le même bâton.

Selon moi, la morale de cette histoire est la suivante. Le bâton ne rend pas un joueur meilleur. C’est le joueur qui peut faire bien paraître un bâton...

Et si Caufield marquait 40 buts avec le bâton de Chris Wideman ?