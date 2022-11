Une remontée inachevée pour la Force

Malgré une remontée de deux buts, la Force de Montréal a dû s’avouer vaincue, dimanche à Buffalo. Les Beauts l’ont finalement emporté 3 à 2.

C’est Autumn MacDougall qui a inscrit le filet victorieux pour les favorites locales en troisième période. La gardienne Tera Hofmann a fait le reste du travail, effectuant 31 arrêts pour signer la victoire.

«C'était un bon match aujourd'hui, a analysé l'entraîneur-chef Peter Smith, selon un communiqué de l’équipe. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses à bien des égards. Nous avons mieux joué aujourd'hui [que samedi].»

Hofman a malgré tout été trompée deux fois. Deziray De Sousa a tout d’abord visé entre ses jambes lors d’une montée à deux contre un, puis Kristina Shanahan a habilement fait dévier du revers une passe de Catherine Dubois. Cette dernière a par ailleurs totalisé deux mentions d’aide dans cette rencontre.

Marie-Soleil Deschênes a moins bien paru, elle qui a cédé trois fois sur 18 lancers. Outre MacDougall, Whitney Dove et Allison Attea sont également parvenues à faire scintiller la lumière rouge à ses dépens.

Gare aux pénalités

La Force a été parfaite en cinq séquences en infériorité numérique dans cette rencontre. Sarah Lefort a notamment placé son équipe en difficulté en écopant d’une pénalité majeure – et d’une inconduite de partie – pour une mise en échec par-derrière.

«À cinq contre cinq, nous contrôlions le jeu, mais nous devons rester en dehors du banc des pénalités, a averti Smith. Globalement, un bon c’est un week-end pour le groupe, nous avons besoin de jouer et c'est un bon début.»

Après avoir remporté le tout premier match de son histoire, samedi contre ces mêmes Beauts, la Force sera de retour au Québec. Elle jouera son prochain match le 26 novembre contre les Riveters métropolitains à l’Auditorium de Verdun, puis à l’aréna Raymond-Bourque le lendemain.

La rencontre était présentée à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

SOMMAIRE

3e période

20:00: Fin du match. La Force s'incline par la marque de 3-2.

But MacDougall -

But: 08:10: Autumn MacDougall marque en échapée pour redonner les devants aux Beauts. C'est 3-2.

La Force égalise la marque grâce à un but de Kristina Shanahan -

But: 03:58: La Force égalise la marque grâce à un but de Kristina Shanahan sur un jeu orchestré par Catherine Savoie et Kaity Howarth. C'est l'égalité 2-2

00:00: Début de la période.

2e période

20:00: Fin de la période. Les Beauts ont l'avance 2-1.

De Sousa marque pour la Force -

But: 02:26: Deziray De Sousa réduit l'écart sur des passes de Jade Downie-Landry et Catherine Dubois. C'est toujours 2-1 en faveur des Beauts.

00:00: Début de la période

1re période

20:00: Fin de la période.

But Attea -

But: 19:03: Allison Attea double l'avance des Beauts à l'aide d'un puissant tir de la pointe. C'est 2-0 Buffalo.

Dove ouvre la marque pour Buffalo -

But: 12:52: Whitney Dove ouvre la marque pour Buffalo sur une passe d'Allison Attea. 1-0 Beauts.

00:00: Début du match

Avant-match

La veille, la Force s'était imposée par le pointage de 5-4 en tirs de barrage pour remporter la première victoire de son histoire.

En effet, plusieurs arrêts de la gardienne Tricia Deguire lors de la fusillade ont permis à la formation montréalaise d’enlever les honneurs du duel.

«C’est notre premier match. Nous avons eu seulement une rencontre préparatoire, alors c’est techniquement notre seconde partie. Je suis très fière de notre équipe et de ce que nous avons créé offensivement», avait souligné la capitaine de la Force Ann-Sophie Bettez, au retour au vestiaire lors d’une courte entrevue avec les analystes de la PHF.

C'est d'ailleurs Bettez qui a inscrit le premier but de l'histoire de l'équipe.