Petite frayeur pour Mbappé à l'approche du Mondial

L'attaquant du Paris SG et de l'équipe de France Kylian Mbappé est sorti « fatigué » en fin de match avec son club à Lorient (2-1) dimanche, a affirmé son entraîneur Christophe Galtier, rassurant à deux semaines du Mondial.

Le Parisien avait échangé avec l'encadrement médical après son remplacement, ce qui avait inquiété dans un premier temps concernant l'état de la star des Bleus.

Mais il ne s'agit que de « fatigue musculaire », selon Galtier. « Il n'y a pas d'alerte sur une zone précise. »

« C'est de la fatigue liée à l'enchaînement des matches. Les conditions de jeu étaient difficiles. Il était aussi sorti fatigué après [le match contre] la Juventus mercredi » en Ligue des champions, a précisé l'entraîneur.

« C'est un calendrier très chargé, avec une certaine appréhension. Tout le monde est à l'écoute de son corps dans cette période pré-Mondial. Il peut y avoir une crainte », a-t-il ajouté.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps annoncera sa liste pour le Mondial mercredi. Les champions du monde débuteront la compétition le 22 novembre contre l'Australie.

Vlahovic toujours absent

L'attaquant international serbe Dusan Vlahovic, victime d'une pubalgie fin octobre, n'a pas été convoqué dimanche avec la Juventus pour le choc contre l'Inter Milan, à deux semaines du début du Mondial-2022.

Vlahovic, 22 ans, jeune star de l'équipe de Serbie, n'a plus joué depuis le déplacement en Ligue des champions contre le Benfica (4-3) fin octobre, forfait lors des trois derniers matchs des Bianconeri. L'entraîneur turinois Massimiliano Allegri avait évoqué son retour possible dans la semaine avant de se montrer plus prudent samedi en conférence de presse.

La Serbie, qui avait devancé dans son groupe de qualifications le Portugal, rencontrera au Mondial dans le Groupe G le Brésil (24 novembre), le Cameroun (28 novembre) puis la Suisse (2 décembre).

Angel Di Maria, absent pour sa part depuis le 11 octobre en raison d'une blessure à une cuisse, fait lui son retour comme prévu dans le groupe de la Juve pour la réception des Nerazzurri dimanche soir.