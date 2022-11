Mikaël Kingsbury: en route vers un autre cycle olympique

Le Québécois Mikaël Kingsbury a un palmarès bien rempli. Mais ce n'est ses 21 globes de cristal, trois médailles olympiques et 104 médailles en Coupe du monde qui atténueront sa motivation à l'aube d'un nouveau cycle olympique.

Kingsbury, qui a remporté la médaille d'argent lors de l'épreuve des bosses des derniers Jeux olympiques de Pékin, revient d'un camp d'entraînement au Chili pour préparer la prochaine saison de Coupe du monde à laquelle il prendra part.

À lire aussi: La Coupe du monde de bosses de retour à Val Saint-Côme

«Gagner, c’est le fun, a expliqué le Québécois qui a eu 30 ans au cours de l'été lors de l'émission Salut Bonjour weekend sur les ondes de TVA. Le feeling de performer. Je suis tellement choyé de faire ce que je fais, de me réveiller le matin, d’aller me pousser, que ce soit au gym ou d’aller skier. J’ai 30 ans, j’ai plus d’expérience et j’ai tellement une bonne équipe autour de moi.»

En reprenant la route qui le mènera aux Olympiques de 2026, Kingsbury pourrait ajouter à sa légende avec plusieurs autres médailles et globes de cristal. Et aussi, la chance de se couvrir d'or à nouveau.

«Maintenant, dans notre sport, aux Olympiques, il y aura le duel en 2026 et une chance d’avoir deux médailles, a analysé Kingsbury. Et il y aura un globe de cristal aussi en duel. Ça rend ça intéressant.

«[...] J’aurais aimé gagner une autre médaille en or. Mais finir la saison comme je l’ai fait, avec trois (victoires) en Coupe du monde et trois globes de cristal, je ne veux pas viser en bas de ça. Mais une étape à la fois.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.